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07.11.2021 17:44
Рубрика: Власть

На острове Русский завершают модернизацию энергетики

Текст: Анна Бондаренко ("Российская газета", Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8603)
Почти год во Владивостоке, который в ноябре 2020-го пострадал от ледяного дождя, восстанавливают коммунальную инфраструктуру. Самые масштабные работы идут на острове Русский и в Первомайском районе города, чьи жители сидели без света и тепла почти две недели.

На Русском из-за намерзшего льда рухнули деревянные опоры ЛЭП. Многие из них были установлены в 60-70-х годах прошлого века, частично сгнили и держались, что называется, на честном слове, которого для стабильного энергоснабжения все-таки не хватило.

Рядом с Владивостоком нашли две площадки для строительства нового города

К сегодняшнему дню специалисты компании "Оборонэнерго", в чьем ведении находится инфраструктура, полностью реконструировали сети 6 киловатт, построили новые ЛЭП, заменили сотни деревянных опор на бетонные, ввели в работу кольцевые схемы питания потребителей. Осенью энергетики перевели с резервной линии на основную дома в поселке Подножье. Там из-за низкого напряжения с перебоем работали лифты в единственном на острове девятиэтажном доме. "Продолжается реконструкция вводных распределительных устройств в домах, устанавливаются приборы учета, охранные зоны энергообъектов", - рассказали на предприятии.

По словам министра энергетики Приморья Андрея Леонтьева, на этом работы на одном из самых проблемных направлений приморской энергетики не закончены - программа модернизации продолжится в следующие годы.

Полным ходом идут работы и в Первомайском районе города Владивостока - он пострадал, возможно, не меньше Русского, особенно учитывая, что жителей там намного больше, чем на острове. Сейчас строители ведут прокладку подземной электролинии в обход Морского кладбища для повышения надежности энергоснабжения района. В этом году реконструируется участок между подстанциями Патрокл и Улисс переводом в кабельное исполнение. А летом была выполнена и уже работает кабельная линия 35 киловатт - от подстанции Луговая до подстанции Чуркин.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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