В Хабаровском крае подросток жестоко избил сверстника

В городе Советская Гавань Хабаровского края 14-летний подросток жестоко избил сверстника. Он нанес ему много ударов руками и ногами по голове.

Действие происходило на территории заброшенного детского сада. Друзья нападавшего сняли процесс избиения на видео и выложили ролик в интернет.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

"Молодой человек, запечатленный на видеозаписи, задержан органами следствия, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Прокуратура края начала проверку в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Избитый подросток проходит амбулаторное лечение.