В Забайкалье общепит и ТЦ возобновят работу по QR-кодам

С 8 ноября кафе и рестораны, а также торговые центры в Забайкальском крае возобновят работу по системе QR-кодов, которые получают вакцинированные от коронавируса люди.

Напомним, в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в регионе заведения общепита работали в режиме доставки, а ТЦ были закрыты.

- Попасть на территорию кафе и торговых центров до 12 ноября не смогут дети в возрасте до 18 лет. Даже если будут в сопровождении взрослых. Также им запрещено посещать театры, концертные организации, кинотеатры, аттракционы, цирки, музеи, зоопарки, - рассказал вице-премьер правительства края Александр Бардалеев.

Некоторые введенные ранее ограничения в Забайкалье продлены до 14 ноября. Так, в Чите и Читинском районе, Краснокаменске, Агинском Бурятском округе не работают спа-салоны, косметические кабинеты, солярии, сауны, массажные салоны, зоопарки. Во всех населенных пунктах закрыты детские развлекательные центры, игровые комнаты, батутные центры.