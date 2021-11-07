Военные шести стран ОДКБ собрались в Казани на учение "Нерушимое братство-2021"

Новости

В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой 10:25
В Москве три человека пострадали в аварии с такси на МКАД 10:14
Товарооборот России и Китая вырос на 30,9% 09:55
Военные медики помогли более 10 тысячам гражданских пациентов с COVID-19 09:53
Гэтжи победил Чендлера на турнире UFC 268 08:52
Шесть человек погибли при выбросе метана на шахте в Казахстане 08:33
Альварес стал абсолютным чемпионом мира по боксу, нокаутировав Планта 08:30
Тимошенко: Власти Украины упустили возможность купить дешевый газ 08:21
Финансист назвал самые перспективные валюты для роста сбережений 07:56
Десять человек пострадали при покушении на премьер-министра Ирака 07:26
На Камчатке продлили действие QR-кодов до конца ноября 07:16
Премьер Баварии призвал как можно скорее запустить "Северный поток-2" 06:26
Пекин и Северный Китай засыпало снегом 05:36
В Роспотребнадзоре объяснили ложноотрицательные тесты на COVID-19 04:52
Премьер Ирака опроверг новости о своей госпитализации после покушения 04:16
Премьер Ирака госпитализирован после ракетной атаки на его резиденцию 03:34
Гидрометцентр: На юге России 10 ноября похолодает сразу на 10 градусов 03:20
Врачи предупредили о связанном с кожей симптоме COVID-19 03:07
Приставы приступили к взысканию с Telegram пяти миллионов рублей 02:52
Более 20 экоактивистов задержаны на шествии в Глазго 02:17
Вильфанд сообщил о легких морозах в Москве 9 ноября 01:43
Михаил Коляда стал серебряным призером этапа Гран-при в Турине 01:10
Найден ген, который удваивает риск смерти от COVID-19 00:56
Фигуристы Артемьева - Назарычев выиграли бронзу на дебютном Гран-при 06.11.2021
Российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг 06.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
07.11.2021 10:17
Рубрика: Власть

Военные шести стран ОДКБ собрались в Казани на учение "Нерушимое братство-2021"

Текст: Юрий Гаврилов
В воскресенье пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что в Татарстан на совместное учение "Нерушимое братство -2021" Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли воинские контингенты шести государств Организации.

Эти масштабные маневры пройдут с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного училища.

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства

В них будут участвовать миротворческие подразделения и военная полиция из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. А также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Общее руководство совместным учением будут осуществлять командующий Центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин.

В пресс - службе ЦВО рассказали, что торжественный прием участников маневров организовали в комплексе "Казань Экспо" с соблюдением всех необходимых в условиях пандемии санитарных мер. Так, перед традиционной встречей личного состава с хлебом-солью все военнослужащие прошли термометрию. У них проверили результаты ПЦР - тестов и сертификаты о вакцинации.

Ранее в Казань железнодорожным транспортом доставили военную технику Республики Беларусь, в том числе бронетранспортеры БТР-82, бронеавтомобили "Тигр" и военные автомобили МАЗ.

"Вся техника была продезинфицирована после разгрузки с железнодорожных платформ. Остальным воинским контингентам на время учения передадут российскую военную технику", - проинформировали в пресс-службе округа.

В регионах Власть Безопасность Армия Международные организации ОДКБ Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань РГ-Видео

Главное сегодня

Премьер Баварии призвал как можно скорее запустить "Северный поток-2"
Десять человек пострадали при покушении на премьер-министра Ирака
Приставы приступили к взысканию с Telegram пяти миллионов рублей
В Роспотребнадзоре объяснили ложноотрицательные тесты на COVID-19
Врачи предупредили о связанном с кожей симптоме COVID-19
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства