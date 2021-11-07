Военные шести стран ОДКБ собрались в Казани на учение "Нерушимое братство-2021"

В воскресенье пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что в Татарстан на совместное учение "Нерушимое братство -2021" Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли воинские контингенты шести государств Организации.

Эти масштабные маневры пройдут с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного училища.

В них будут участвовать миротворческие подразделения и военная полиция из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. А также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Общее руководство совместным учением будут осуществлять командующий Центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин.

В пресс - службе ЦВО рассказали, что торжественный прием участников маневров организовали в комплексе "Казань Экспо" с соблюдением всех необходимых в условиях пандемии санитарных мер. Так, перед традиционной встречей личного состава с хлебом-солью все военнослужащие прошли термометрию. У них проверили результаты ПЦР - тестов и сертификаты о вакцинации.

Ранее в Казань железнодорожным транспортом доставили военную технику Республики Беларусь, в том числе бронетранспортеры БТР-82, бронеавтомобили "Тигр" и военные автомобили МАЗ.

"Вся техника была продезинфицирована после разгрузки с железнодорожных платформ. Остальным воинским контингентам на время учения передадут российскую военную технику", - проинформировали в пресс-службе округа.