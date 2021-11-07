Для туристов хотят проложить маршрут на "Гору бога погоды"

Туристский маршрут, посвященный "русскому богу погоды", предложили создать в Таштагольском районе Кузбасса инициативная группа кемеровских ученых, преподавателей и студентов. Он пройдет из поселка Темиртау на гору Улу-Даг, где в 70-х годах прошлого века действовала гелиометеорологическая обсерватория Анатолия Витальевича Дьякова.

Это его называли "русским богом погоды". Сегодня, 7 ноября, исполняется 110 лет со дня рождения этого уникального человека и исследователя, астронома и метеоролога. Дьяков в свое время ближе всех подошел к решению одной из самых сложных задач - составлению точных прогнозов погоды на длительные сроки.

Прогноз для железной дороги

Судьба забросила Дьякова в Сибирь по политической статье. В середине 1930-х выпускник физмата Одесского университета и студент МГУ, член Французского астрономического общества, читавший Камиля Фламмариона в подлиннике, был осужден и сослан в Горную Шорию. А случилось вот что. По пути в Москву из Ташкента, где он работал в обсерватории, Анатолий вел дневник. Писал только правду. И кто-то из однокашников, узнав о содержании записок, настрочил донос.

Через год работы на строительстве железной дороги Мундыбаш-Таштагол заключенного ГорШорЛага приняли в штат ведомственной гидрометеослужбы. Дорога требовалась для доставки железной руды на Кузнецкий металлургический комбинат. Но неизученный местный климат с большими перепадами температур срывал сроки ввода стратегического объекта. Строители запрашивали максимально точные прогнозы погоды хотя бы на неделю вперед. Да только местная метеослужба, опасаясь, случись что, обвинений во вредительстве, их давать отказалась.

У заключенного Дьякова выбора не было. И он так углубился в процесс, что продолжил исследования и после окончания стройки. Потом Дьяков возглавил основанное по распоряжению наркомата черной металлургии метеобюро Горной Шории при Западно-Сибирском геологоразведочном тресте. Обсерватории, построенной на вершине Улу-Дага, Дьяков дал имя французского астронома Фламмариона, одним из первых заметившего, что погода на Земле во многом зависит от активности Солнца.

Солнечный ветер перемен

За полвека ежедневных наблюдений, опираясь на теорию Чижевского и Воейкова о влиянии солнечной активности и магнитного поля Земли на воздушные потоки, Дьяков доказал, что именно они делают погоду. Возбужденные солнечным ветром потоки воздуха, а не барические поля.

За несколько месяцев до шторма, наводнения или засухи в любой точке земного шара Дьяков выдавал прогнозы с почти стопроцентной точностью. Например, в 1966 году предупредил о разрушительном урагане кубинского лидера Фиделя Кастро. И тот на всякий случай распорядился убрать флот из указанной в телеграмме опасной зоны Карибского моря. В итоге Куба от урагана "Инес" практически не пострадала, тогда как соседние страны понесли огромные потери.

Послания, предварительно заверенные автором в сельсовете, регулярно разлетались из Тимертау в разные уголки мира. Дьяков отправлял телеграммы за свой счет, не экономя на словах: "Дорогие коллеги, считаю долгом предупредить вас…", "имею честь сообщить". В 1972 году полностью оправдался прогноз о страшной засухе в европейской части России, а в 1978-м - об аномальных морозах во Франции, парализовавших энергосистему страны.

Именно с берегов Сены в Тимертау доставили профессиональный телескоп (до этого сибирский исследователь обходился школьным прибором). И не раз убеждавшиеся в точности прогнозов чиновники, руководители предприятий, председатели и агрономы колхозов и совхозов продолжали слать и слать свои запросы. О "русском боге погоды" писали статьи в газетах и журналах, о нем снимали фильмы.

"Систематическое появление тропических потоков воздуха над Западно-Сибирской низменностью через трое-четверо суток после импульсов солнечной активности я обнаружил еще в 1938 году, - отмечал Анатолий Дьяков в интервью журналу "Техника молодежи". - Когда же Солнце успокаивается, приток тепла из тропиков временно ослабевает, начинают преобладать нисходящие самопроизвольные движения полярного воздуха в южном направлении. Атмосфера стремится к состоянию устойчивого равновесия".

"Необычная и стойкая жара, - объяснял ученый, - отсутствие дождей связаны как с максимумом, так и с минимумом солнечной активности. Только районы засушливой погоды бывают разные. А когда светило "не впадает в крайности", для сельского хозяйства выдается, как правило, благоприятный год".

В декабре 1972 года Дьякова наградили Орденом Трудового Красного знамени с формулировкой: "За успехи, достигнутые в увеличении производства зерна". Но рукопись его книги "Предвидение погоды на длительные сроки" пролежала под сукном около шестидесяти лет и была издана лишь в 2011 году.

Дьяков ушел из жизни в 1985 году на руках у жены и бессменной помощницы Нины Григорьевны.

Без купола

Жители поселка, которым в детстве посчастливилось общаться с этим неординарным человеком в берете и при галстуке-бабочке, вспоминают о нем тепло. Если взрослые, далекие от науки вообще и гелиометеорологии в частности, считали соседа чудаком, то дети к нему тянулись. Их привлекала и необычная внешность, и манера говорить (сразу на нескольких иностранных языках), и энциклопедические знания.

В посвященном ГорШорЛАГу музее-заповедник "Трехречье" в поселке Усть-Кабырза можно увидеть пишущую машинку Дьякова. А еще его фотоаппарат и подарок Французского астрономического общества - книгу Фламмариона "Популярная астрономия". Рукописи исследователя, многочисленные тетради с записями наблюдений и рисунками расположения пятен на солнечном диске хранятся у его сына.

А французский телескоп должностные лица, отвечавшие за обсерваторию, давно уже обменяли на деревообрабатывающий станок. Так что на вершине Улу-Дага остались только стены.

"У прежнего руководства области были планы построить туристский комплекс в соседнем Мундыбаше - "Ворота в Горную Шорию", - вспоминает глава Темиртауского городского поселения Андрей Кочетков. - Ведь именно оттуда начинается Таштагольский район и путь на горнолыжный курорт Шерегеш. Открыть комплекс с гостиницей собирались еще в 2018-м, и там же хотели сделать мемориал, посвященный Анатолию Дьякову".

Под эти планы, по словам главы поселения, сняли с обсерватории купол, чтобы доставить его в Мундыбаш, но на этом все закончилось: "Теперь опасаемся охотников за металлом. А неплохо бы обсерваторию на Улу-Даге восстановить, поставить памятник, проложить экологическую тропу… Только вот ресурсов, увы, не хватает. Бюджет у нас дефицитный".

Дорога на Улу-Даг

По словам Андрея Кочеткова, Темиртау, где запасы железной руды иссякли еще лет двадцать назад, инвесторов не привлекает. Инвесторам интересен только Шерегеш. Единственное градообразующее предприятие в поселке - по добыче строительного щебня - должно закрыться в 2022 году.

Сейчас здесь 3,6 тысячи жителей (в свое время было 17 тысяч). В Темиртау и его окрестностях вполне можно было бы развивать познавательный, научный и экологический туризм. В этом уверена инициативная группа ученых, преподавателей и студентов Кемеровского государственного медуниверситета.

В вузе провели серию международных научно-практических конференций на тему освоения человеком космического пространства и развития космической медицины. Этой темой местные ученые занимаются с пошлого века, и теперь привлекают к ней молодежь. Неотъемлемая часть этой работы - краеведение.

"На наш взгляд, следует приложить все усилия для того, чтобы увековечить память Анатолия Витальевича Дьякова, - считает доктор медицинских наук, завкафедрой нормальной физиологии университета Дмитрий Кувшинов. - Очистить от мусора и обустроить дорогу на Улу-Даг (в народе ее еще называют "Горой бога погоды" - прим. "РГ"). А то, что осталось от обсерватории, законсервировать. Чтобы в перспективе полностью воссоздать. Это позволит получить еще одну локацию, привлекательную для туристов. У поселка появится дополнительный импульс к развитию. Необходимо также систематизировать и издать труды и архивные материалы - все, что связано с именем Дьякова".

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