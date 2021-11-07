В Северной Осетии задержаны серийные грабители кофе-аппаратов

Полицейские Моздокского района РСОА раскрыли новый для региона вид краж. Они выяснили, что парень и девушка по ночам вскрывали кофейные аппараты и похищали всю выручку. Злоумышленники уже попались и признались в содеянном, сообщает пресс-служба МВД Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что в дежурную часть стали поступать схожие заявления о кражах из кофе-аппаратов. Правоохранители опросили свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что это дело рук серийных грабителей.

Вскоре их удалось задержать. Взломщиками оказались 23-летний ранее судимый за кражи парень и его 22-летняя подельница. Они рассказали, что всю полученную наличность уже потратили.

Теперь молодые люди стали фигурантами уголовного дела по пунктам "а" и "б" части второй статьи 158 УК РФ ("Кража"). За это им грозит до пяти лет лишения свободы.