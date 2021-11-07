В Железноводске в жестком ДТП погибли водители двух иномарок

В воскресенье на улице Гагарина поселке Иноземцево, расположенном в пригороде Железноводска, в аварии с участием иномарок погибли водители обоих автомобилей. Как сообщил на своей странице в Instagram глава ставропольского курорта Евгений Моисеев, столкновение было такой силы, что одну из машин выбросило на тротуар к стене жилого дома.

"По предварительной информации, один водитель решил пересечь сплошную при выезде на дорогу, чтобы развернуться", - написал мэр Железноводска.

К своему посту градоначальник прикрепил видео с места ДТП. На кадрах видно, что на вызов приехали спасатели и пожарный расчет. Автомобиль, вылетевший на тротуар, полностью смят с водительской стороны. А у другого авто практически полностью разворочен капот.

Моисеев добавил, что по факту смертельной аварии уже идут доследственные действия.