На фестивале Достоевского показали страшную "историю одной семейки"

Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского в Великом Новгороде представил премьеру - "Братья Карамазовы". Поставил спектакль по мотивам итогового произведения великого классика в Новгородском академическом театре драмы им. Достоевского Искандер Сакаев, петербургский режиссер, художественный руководитель Камерного драматического театра "Левендаль". Он нашел интересный ход, рассказывая "историю одной семейки", сочинил детективный триллер, где расследование ведет Черт (актер Ян Цыбульский). Герои дают показания в зале суда, распахивают свои души. Слушается дело об убийстве главы семейства Карамазовых - Федора Павловича.

Я помню ваш петербургский спектакль "Идiотъ. Финал", "психо-драматическое расследование", а тут триллер - и снова расследование…

Искандер Сакаев: Скорее, исследование - человеческой природы. История уже случилась. Суд состоялся, всех наказали. Это постфактум, повторное проигрывание того, что произошло. Место действия у нас - некое чистилище, не Скотопригоньевск (вымышленный город, место действия в романе "Братья Карамазовы". - "РГ"). История происходит в голове у Алеши, это его внутренняя психологическая составляющая. Думаю, роман задумывался как сага жизни Алеши, но не был дописан в силу грандиозности замысла. Великое, но не совершенное произведение (совершенны "Идиот", "Преступление и наказание"). Но это несовершенство гения. В этом и интерес. "Идиот" и "Братья Карамазовы" - самые часто ставящиеся романы в театре, кино.

Это был заказ театра к 200-летию Достоевского?

Искандер Сакаев: Да. Я ставил здесь в 2013 году спектакль "Н.Ф.Б." по мотивам романа "Идиот", посвященный Настасье Филипповне. Камерный, для Малой сцены.

Зрителям старшего поколения не по душе "эксперименты" над классикой, модерн от поколения режиссеров 2000-х. Вы готовы к тому, что часть публики уйдет из зала, не примет ваш спектакль? Смену жанра на гротеск не оценят.

Искандер Сакаев: Мой спектакль если и не в классических тонах, то без сложностей и "завихрений". Что касается гротеска, то его диктует сам автор. У всех персонажей температура 39 градусов: сознания, мыслей, души. Еще чуть - и достигнет 40. Они все неадекватные. Один нормальный человек - Коля Красоткин, да и то… Разве что Жучка еще.

Вы работали над спектаклем со своей питерской командой?

Искандер Сакаев: Да, это художник по костюмам и свету Наталья Кузнецова, хореограф Мария Яшина. А сценограф - я сам.

На фестиваль Достоевского каждый год привозят несколько постановок "Братьев Карамазовых", много разных трактовок здесь видели. Вчера мы с вами посмотрели балет Бориса Эйфмана "По ту сторону греха" по этому роману. О богоискательстве, безверии и вере, духовном спасении. Совсем другое решение.

Искандер Сакаев: Это фантазия режиссера, многие линии отсечены, сочинено что-то свое, что правильно, потому что заниматься иллюстрацией бессмысленно, глупо, неэффективно. Если зритель хочет иллюстраций, проще прочитать книгу и вообразить свой собственный спектакль, а в театре он считывает некое видение того человека, который это будет транслировать.

Невозможно сделать адекватный перенос прозаического произведения. Любого, тем более - Достоевского, перевести из текста литературного, вербального в текст сценический, игровой, визуальный. Сколько режиссеров - столько и представлений, каким должен быть, скажем, Макар Девушкин. Или князь Мышкин. Или как должна выглядеть Грушенька. У Эйфмана она цыганка. Почему нет?

Трактовка - выбор инструментария, ключей.

Чью инсценировку вы выбрали?

Искандер Сакаев: Специально для постановки в новгородской драме ее написал актер нашего театра "Левендаль" Алексей Копылов, человек пишущий.

Получился полуторачасовой спектакль, очень динамичный, в котором отсечены многие сюжетные линии объемного романа. Темп вы задали актерам сумасшедший.

Искандер Сакаев: Сроки были сжатые, чтобы одолеть всю эту махину - роман. В процессе работы, читая, разбирая, приходилось многое резать, компоновать. Монтаж очень жесткий по отношению к первоисточнику. Дух романа, думаю, мы передаем, но букве точно не следуем. Убираем, например, духовно-православное направление. Достоевского не надо разжевывать - он в своих текстах сам все предельно внятно объяснил.

А еще вывели на передний план новых персонажей - Черта и Бесенка.

Искандер Сакаев: Черт у Достоевского, по большому счету, есть. Да и Малютка (Бесенок) - тоже, Лиза Хохлакова - и есть Малютка, в романе ее так и называют - бесенок. У актрисы Ирины Бакуненко это была роль "на сопротивление", нелегко далась. Актеру нужно давать такие задачи, которые ему интересно преодолевать.

С сопротивлением и своим видением материал вошел в работу и актер Геннадий Алексеев (роль Федора Павловича Карамазова). Алексеев - уникальное явление. Я видел его в нескольких спектаклях. Мне кажется, его талант не был реализован в той степени, какой заслуживал. У меня были большие планы на него, еще до Достоевского. Мы хотели поставить ему моноспектакль, искали материал… Буквально на днях Геннадий ушел из жизни. Сегодня роль Карамазова-старшего сыграл Дмитрий Желнин. Это его дебют на сцене Новгородского театра, и сразу - экстремальная ситуация.

Потом заболел актер, исполняющий роль Дмитрия Карамазова. В итоге - срочный ввод другого актера - Артема Куценко, и снова роль "на сопротивление".

Знаю случаи, когда петербургские актеры отказывались участвовать в спектакле - не были согласны с трактовкой режиссера. И уходили, хлопая дверью, и заявление об увольнении писали. У вас здесь не случилось такого форс-мажора?

Искандер Сакаев: Эта специфическая ситуация свойственна московским и петербургским театрам. В провинции актеры менее избалованы. У меня в театре "Левендаль" жесткие условия: актер не имеет права отказываться от роли. Хотя я понимаю артистов: их часто обманывают, ими пользуются, манипулируют. А они живые люди, ранимые, это надо понимать, учитывать и не давить. Надо найти выход.