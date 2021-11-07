Стало известно, какие документы примут при проверке QR-кодов в Петербурге

В Петербурге с 8 ноября расширится список учреждений, куда можно будет попасть по предъявлению антиковидных документов. В частности, QR-коды или справки о вакцинации и медотводе потребуются при посещении кинотеатров. Документы уже спрашивают при посещении театров, музеев и выставок.

Но помимо кода или справки, гражданин должен предъявить удостоверение личности.

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что это может быть не только паспорт, но ряд других документов.

В частности, будут приниматься военные и студенческие билеты, пенсионные удостоверения, а также служебные удостоверения.

Напомним, с 15 ноября документы надо будет предъявлять при посещении фитнес-клубов, а с 1 декабря в кафе и непродовольственных магазинах.