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07.11.2021 14:25
Рубрика: Власть

Стало известно, какие документы примут при проверке QR-кодов в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге с 8 ноября расширится список учреждений, куда можно будет попасть по предъявлению антиковидных документов. В частности, QR-коды или справки о вакцинации и медотводе потребуются при посещении кинотеатров. Документы уже спрашивают при посещении театров, музеев и выставок.

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Но помимо кода или справки, гражданин должен предъявить удостоверение личности.

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что это может быть не только паспорт, но ряд других документов.

В частности, будут приниматься военные и студенческие билеты, пенсионные удостоверения, а также служебные удостоверения.

Напомним, с 15 ноября документы надо будет предъявлять при посещении фитнес-клубов, а с 1 декабря в кафе и непродовольственных магазинах.

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