В Коми ввели QR–коды для посещения общественных мест

В Коми с 8 ноября ужесточаются ограничительные меры. Это следует из сообщения правительстве республики.

В частности, с понедельника код потребуется для посещения точек общепита. Мера касается в том числе и фудкортов. Пока все кафе и рестораны в регионе закрыты. Есть и послабление- ограничение по времени обслуживания снимается.

Антиковидные документы потребуются также для посещения фитнес-клубов и культурных мероприятий. В правительстве региона подчеркивают, что код нужно будет предъявлять в том числе и при посещении развлекательных зон в торговых центрах, например, в боулинге.

С 8 ноября без QR-кодов не будут заселять в гостиницы.