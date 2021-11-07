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07.11.2021 10:32
Рубрика: Власть

В Коми ввели QR–коды для посещения общественных мест

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)

В Коми с 8 ноября ужесточаются ограничительные меры. Это следует из сообщения правительстве республики.

Фото: iStock
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В частности, с понедельника код потребуется для посещения точек общепита. Мера касается в том числе и фудкортов. Пока все кафе и рестораны в регионе закрыты. Есть и послабление- ограничение по времени обслуживания снимается.

Антиковидные документы потребуются также для посещения фитнес-клубов и культурных мероприятий. В правительстве региона подчеркивают, что код нужно будет предъявлять в том числе и при посещении развлекательных зон в торговых центрах, например, в боулинге.

С 8 ноября без QR-кодов не будут заселять в гостиницы.

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