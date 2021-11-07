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07.11.2021 17:55
Рубрика: Общество

В Новгородской области проходит гастрофестиваль по творчеству Достоевского

Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Новгородская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8603)
В Новгородской области стартовал гастрономический фестиваль, посвященный 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Специальные меню представили кафе и рестораны Великого Новгорода, Боровичей, Валдая, Любытино и Старой Руссы.
Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Ф. М. Достоевского
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Как сообщили в туристическом офисе "Русь Новгородская", где курируют проект "Князь, вы кушать хотите?", специальные меню разработали на основе произведений великого русского писателя, а также воспоминаний из дневника его супруги Анны Григорьевны, которая достаточно подробно описала гастрономические пристрастия Федора Михайловича.

- Князь, вы кушать хотите? - всегда спрашивала Анна Григорьевна своего мужа, когда накрывала стол. Поэтому так и назвали гастрономический фестиваль. И шеф-повара 19 ведущих ресторанов и кафе предложили разнообразные блюда, какие любил классик и какие он упоминал в своих произведениях. Например, уху из лосося и судака со сливками, щи из квашеной капусты с говядиной, свиные медальоны в беконе с подкопченными картофельными ромбиками и ореховым соусом, расстегай с окунем и юшкой с маринованными груздями... Кроме того Достоевский был сладкоежкой и довольно привередливым в выборе кондитерских изделий.

Фестиваль будет идти весь ноябрь. Жителям региона и гостям представится возможность побывать в ресторанах и попробовать любимые блюда писателя.

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