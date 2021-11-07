Житель Ленобласти отрубил голову соседке по даче

В садовом товариществе "Клен" в поселке Орехово Приозерского района Ленинградской области в дачном доме убили пенсионерку. У погибшей была отрублена голова.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, по подозрению в совершении убийства был задержан сосед по даче 1957 года рождения. В ведомстве полагают, что он напал на свою соседку из-за ссоры в процессе совместного распития спиртного. Женщина погибла от удара ножом. Далее сосед отчленил ее голову от тела.

Чем он руководствовался, сейчас выясняют следователи.

Мужчина задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Сторона следствия будет ходатайствовать об аресте.