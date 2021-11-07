Житель США переехал в Сыктывкар и превратился в бездомного

В Сыктывкаре общественники из проекта "Сытый гражданин" пытаются помочь мужчине, который больше 15 лет прожил в США, но в силу обстоятельств оказался бездомным в Республике Коми.

Мужчина родом из Княжпогостского района Коми, зовут его Михаил Валерьянович. В двухтысячные годы вместе с женой переехал в США, у нее были там родственники. Затем развелся. В конце октября мужчина приехал в Сыктывкар, чтобы побывать на могилах родных. Но связался с дурной компанией, а когда очнулся после выпитого спиртного, то обнаружил себя в подъезде незнакомой многоэтажки без денег.

Сыктыкарцы рассказали мужчине о проекте "Сытый гражданин", и сейчас он находится в реабилитационном центре. Общественники выяснили, что в США у мужчины проживают трое детей, в перспективе он сам хотел бы к ним вернуться.

Сейчас активисты выясняют, в каком состоянии документы у попавшего в беду американца с местными корнями. Не исключено, что общественники откроют сбор средств для возвращения мужчины в США. Также ведется розыск родственников мужчины на территории России.