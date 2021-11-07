Гидрометцентр: На юге России 10 ноября похолодает сразу на 10 градусов

В Крыму и Краснодарском крае резко похолодает. Не исключены заморозки, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Если сейчас на юге европейской части России температура воздуха 15-20 градусов, то уже 10 ноября будет 9-12 градусов. А в ночь на четверг воздух остынет до -1 градуса. Речь идет о континентальных районах Краснодарского края, подчеркивают синоптики.

На побережье теплее, так как сказывается влияние моря. "Однако дневная температура в том же Сочи понизится до 14-17 градусов со среды", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Что касается Крыма, в степной зоне 10 ноября 10-12 градусов тепла днем, а ночью от -1 до +2 градусов.