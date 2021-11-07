Как Сочи пережил длинные выходные

В ноябрьские праздники Сочи испытал невероятный на фоне ужесточения антиковидных правил наплыв туристов: город посетили более 120 тысяч человек. Что происходило в разгар каникул на главном курорте страны?

С воскресенья в Сочи переменная облачность - пасмурно и дождливо. Такая погода как будто по заказу, чтобы туристам было не так жалко расставаться с курортом, где они провели по-летнему теплые каникулы.

После объявленных в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября часть россиян предпочла отдохнуть на Черноморском побережье Кавказа. В Сочи днем воздух прогревался выше +24 градусов: самое время позагорать возле ласкового моря и даже окунуться в неостывшую воду, температура которой +18. Так, уже в первый день осенних каникул на курорте находились 110 тысяч гостей. Окончательные итоги еще не подведены, но можно предположить, что прогнозы оправдались.

Только сочинский аэропорт за длинные выходные принял более 104 тысяч туристов, что на 38 процентов больше, чем за аналогичную неделю прошлого года. Среднесуточный пассажиропоток на праздники составил 23,5 тысячи пассажиров.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, Сочи добавило козырей то, что антиковидные правила, касающиеся заселения в гостиницы и санатории, оказались не новы, как, например, в Крыму. Сочинские отельеры отмечают среднюю загрузку объектов размещения в 70 процентов.

- Причем именно в среднем, ведь в некоторых отелях загрузка составила и 75, и 90 процентов, - продолжил эксперт. - Это объяснимо. Аннулирование бронирований в сочинские средства размещения зафиксировано от 20 до 30 процентов, но не в каждом случае речь идет об отказе, кто-то, узнав об ограничениях при заселении в квалифицированные места проживания, перебронировал путевку, например, на апартаменты, где не требуется ни сертификат о вакцинации, ни медотвод - никаких справок не надо предъявлять. В Сочи из 11 тысяч средств размещения только три тысячи квалифицированных объектов.

Во время каникул на курорте ужесточили антиковидные правила: приостановили массовые мероприятия, а посещение мест общественного питания и торговых центров стало возможным при наличии QR-кода. В эти дни сочинские набережные были переполнены туристами, однако в кафе и ресторанах наблюдалось много свободных мест - очереди в основном за едой навынос. Да и в душные помещения моллов посетители особо не спешили.

Только сочинский аэропорт за длинные выходные принял более 104 тысяч туристов, что на 38 процентов больше, чем за аналогичную неделю прошлого года

- Я приехала на курорт из столицы, планировала сегодня участвовать в одном из самых масштабных и ожидаемых спортивных событий осени - забеге Sochi Марафон, но его перенесли из-за временной приостановки массовых мероприятий в регионе, - отметила Татьяна, загорающая на центральном приморском пляже москвичка средних лет. - Билеты на самолет куплены, номер в отеле забронирован - пришлось ехать. Посмотрев прогноз погоды, решила взять с собой купальник и обязательно поплавать в море. Выходные удались!

Многие приходили на пляж целыми семьями - принимать не только солнечные ванны, но и водные процедуры. В море спокойно заходили даже дети. Причем выходили из воды под окрики родителей, как и летом, с неохотой. В этом году в Сочи открыты около 30 зимних пляжей, оборудованных креслами-мешками и столиками. Популярностью пользовался и горный кластер, где расположено 141 средство размещения общей вместимостью 10 240 номеров. Вопреки отмене праздничных мероприятий, туристы наслаждались горной прохладой и головокружительными пейзажами, экотропами и водопадами.

Несмотря на предпринятые властями региона меры, только за вчерашний день на Кубани зарегистрировано рекордное количество новых случаев COVID-19. В Сочи, по официальной статистике, положительный результат получили 18 человек.