На Крымском мосту ограничат движение автотранспорта

На Крымском мосту возможно ограничение движения по автодороге из-за тренировки по противопожарной безопасности, которая пройдет с 8 по 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, со ссылкой на министерство транспорта РФ.

"Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой учитывать указанную информацию при планировании поездок через Крымский мост, заранее скорректировать время и маршруты следования", - отметили в правоохранительном ведомстве.

Также правоохранители напомнили о строгом соблюдении правил дорожного движения на Крымском мосту. В частности, о том, что остановка транспортных средств и движение задним ходом на переходе запрещены. Движение по мосту осуществляется только на автомобилях, автобусах и мотоциклах - пешеходные и велосипедные дорожки здесь не предусмотрены.

На всем протяжении моста ведется фотовидеофиксация нарушений ПДД. Причем за движение отвечает интеллектуальная система: с ее помощью диспетчеры отслеживают поток машин, контролируют вес автомобилей и информируют водителей обо всех изменениях погоды и скоростного режима через электронные табло. Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения и оказания оперативной помощи оборудованы стационарные посты ДПС.

Кстати

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года была открыта автомобильная часть моста, а в декабре 2019-го запущено железнодорожное сообщение. Пассажиропоток традиционно растет в пик сезона отпусков: за три нынешних летних месяца под белоснежными арками проехало более двух миллионов автомобилей. Пик интенсивности пришелся на 1 августа - над морем в обе стороны пронеслось 35 841 автомобилей.