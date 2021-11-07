На Кубани не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

В Краснодарском крае власти не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в оперативном штабе региона.

При этом сохраняются все ограничительные меры, ранее в введенные на Кубани. В частности, приостановлено проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. Исключения составят события, согласованные с Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.

Посещение всех кафе и ресторанов с 6 по 14 ноября допускается только при наличии справки о перенесенном заболевании либо QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19. Вход в торгово-развлекательные центры и комплексы курортов Кубани (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также поселки Туапсинского района) возможен также при предъявлении соответствующих документов.

"Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании", - отметили в опершатбе региона.

Кстати

По данным оперштаба Краснодарского края 7 ноября 2021 года коронавирусную инфекцию в крае выявили у 313 человек, в том числе 28 пациентов - несовершеннолетние. Всего сначала пандемии в регионе диагноз подтвердился у 83610 человек, из них 58795 пациентов были выписаны с выздоровлением, 7689 заболевших, к сожалению, спасти не удалось.