С 8 ноября в стране закончится нерабочая неделя, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным. На усмотрение региональных властей оставлена возможность продлевать нерабочие дни в зависимости от эпидемиологической ситуации. Этой возможностью воспользовались в Челябинской, Курской, Брянской, Смоленской, Томской и Новгородской областях. А что в других регионах?

Где отдыхают

Нерабочие дни будут продлены в Смоленской области до 10 ноября, в Челябинской и Курской областях до 12 ноября, в Брянской области до 14 ноября. Дольше всех будут отдыхать в Новгородской и Томской областях - до 15 ноября.

В Новгородской области закрыты точки общепита, непродовольственные магазины. Массовые мероприятия проводить запрещено, исключение власти региона сделали для театров и филармоний при условии заполняемости зала менее 50 процентов, также все зрители должны предъявить документы о вакцинации или перенесенном заболевании. Непродовольственные магазины, за исключением тех, где продаются товары первой необходимости, а также аптеки, до 15 ноября останутся закрытыми.

С большой вероятностью ограничения будут ужесточаться. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин уже предупредил жителей региона о том, что после 15 ноября в кружки и секции могут начать пускать лишь тех детей, чьи родители недавно переболели коронавирусом или сделали прививки. Свое решение Никитин объяснил тем, что в семьях, где никто не вакцинировался, дети чаще заболевают коронавирусом. Учитывая рост числа несовершеннолетних, заразившихся COVID-19, власти региона полагают, что эта мера снизит риски заражения детей в кружках.

В Челябинской области школы, лицеи и организации дополнительного образования с 8 ноября переведены на дистант. Соответствующие рекомендации даны и вузам. Кроме того, теперь QR-коды необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий с любым количеством присутствующих (ранее они требовались при участии не менее 100 человек).

В подавляющем большинстве регионов страны с понедельника уже началась обычная рабочая неделя

Без QR-кодов теперь невозможно попасть не только в ТРК, но и в обычные магазины с площадью более 400 квадратных метров, а также - в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, бассейны и другие спортучреждения и объекты сферы услуг. Небольшую отсрочку получили учреждения общепита, там QR-коды начнут проверять с 1 декабря. Ранее постановлением губернатора их работа в ночное время запрещена до особого распоряжения.

А в Брянской области на период продления выходных дней запрещены все зрелищные, спортивные и иные массовые мероприятия. Закрыты кафе, кинотеатры, салоны красоты, бани, сауны и другие заведения.

Где работают

В подавляющем большинстве регионов страны с понедельника уже начнется обычная рабочая неделя. Первыми о решении не продлевать нерабочие дни объявили в Санкт-Петербурге, Севастополе, Чечне, Мурманской, Ульяновской, Астраханской и Пензенской областях, Карелии, Коми и Мордовии.

Вместе с тем в 75 регионах введены QR-коды для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов и торговых центров. Кроме того, каждый регион самостоятельно определяет дополнительные ограничительные меры.

Так, в Петербурге хотя и открываются кинотеатры, катки и зоопарки, но работать они смогут только до 23.00. Театры, музеи и выставочные залы были открыты и в нерабочую неделю, но посетителей пускали по QR-кодам. Это требование сохраняется, также код потребуется для прохода в кино. Уже через неделю антиковидные документы жителям Северной столицы потребуются, чтобы пройти в бассейн или фитнес-клуб, а также чтобы попасть в ЗАГС. Без кода на торжественную регистрацию брака не пустят даже жениха с невестой. Но самые строгие ограничения будут введены в Петербурге с 1 декабря. С начала зимы коды потребуют при посещении точек общепита и непродовольственных магазинов.

В 75 регионах введены QR-коды для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов и торговых центров

В Республике Коми уже сейчас нужны антиковидные документы, чтобы зайти в кафе, фитнес-клуб или чтобы посетить культурное мероприятие. А в Пермском крае коды обязаны предъявить сотрудники офисов, которые находятся в деловых центрах.

Сделать прививку от COVID-19 можно, например, в ГУМе: пункты вакцинации работали и в нерабочие дни, работают и после. Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

В Иркутской области еще на неделю, до 14 ноября, решили продлить школьные каникулы. Также в Приангарье лица, не достигшие возраста 18 лет, могут посещать торгово-развлекательные центры и комплексы только в сопровождении родителей. А в Самарской области школьников среднего звена до 14 ноября пока оставили на дистанте. С сегодняшнего дня в столице Среднего Поволжья возобновили работу все магазины, ТЦ, рестораны, культурные и фитнес-центры (при 50-процентном заполнении). Правда попасть туда, как и в других регионах, можно только по предъявлении QR-кода, справки о перенесенном заболевании либо ПЦР-тесте не "старше" 72 часов.

А вот в Крыму и Севастополе даже пошли на некоторые послабления к ранее действующим ограничениям. Так, отменено требование об обязательном предъявлении QR-кодов при посещении государственных и муниципальных учреждений в многофункциональных центрах. Еще одно важное послабление сделано для туристов. Теперь при заселении в отели и санатории полуострова нужно будет предъявлять только QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе, а вот отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до приезда, требовать больше не будут. Последняя обязанность остается только для невакцинированных постояльцев, которые приедут в Крым с документом о медицинском отводе от вакцинации.

На отдельные послабления решили пойти и в Карелии. Например, с 1 декабря местные гостиницы, хостелы, мотели и туристские базы, имеющие паспорт коллективного иммунитета, могут не требовать у постояльцев QR-коды, справки о прохождении вакцинации и документы, подтверждающие перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией. Также с сегодняшнего дня заведениям общественного питания, имеющим такой паспорт, разрешается работать до часу ночи.

В воздухе и на земле

Правительства двух регионов России - Камчатского и Хабаровского краев - ввели обязательное требование при полетах на самолете. Теперь для внутренних авиарейсов необходимо предъявить QR-код о вакцинации против коронавируса или о факте перенесенного заболевания. Эти регионы стали первыми, которые ввели столь жесткие требования.

На Камчатке требование коснется поездок на межмуниципальных автобусах и полетов внутри региона. При этом пассажиров освободят от необходимости проходить ПЦР-тест. Вместо QR-кода для подтверждения вакцинации можно будет предъявить бумажный сертификат. Людям с медотводом от прививки необходимо иметь при себе соответствующую справку. Новые правила начнут действовать с 23 ноября.

В Хабаровском крае, где, по данным оперштаба, заболеваемость коронавирусом выросла в шесть раз за последний месяц, теперь требуется предъявлять QR-код вакцинированного или переболевшего для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта внутри региона, а с декабря местные власти введут QR-коды в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.

В Татарстане проезд на всем общественном транспорте в скором времени будет доступен лишь при наличии QR-кодов или справки о медицинском отводе от вакцинации. Электронный формат последней должен быть разработан в ближайшее время. В Омской области подобное же решение принял региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Согласно опубликованному плану такая мера начнет действовать с 20 ноября, однако пока нет четкого понимания, кто и как должен контролировать наличие у пассажира сертификата о прививке.

На прошедшем недавно "круглом столе" Общественной палаты региона скептическое отношение к идее пускать в автобусы только привитых высказал вице-мэр Омска Олег Заремба. Он отметил, что общественный транспорт остается наиболее проблемным участком в плане соблюдения санитарных норм, а введение QR-кодов в качестве пропуска в салон может и вовсе полностью парализовать работу общественного транспорта. Тем не менее решение оперативного штаба пока что остается в силе.

В Москве

Вынужденные каникулы в столичном регионе остались позади. Как и планировалось, сегодня Москва возвращается к обычной жизни. Vэр Сергей Собянин объяснил, что продлеваться нерабочие дни не будут, так как эпидситуация по коронавирусу в городе стабилизировалась. В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что возобновляют работу кафе, рестораны, развлекательные центры, сфера услуг, а также очное обучение в школах и в Подмосковье.

Столица объявила нерабочую неделю с 28 октября, на два дня раньше, чем вся страна. Власти решили, что медлить нельзя, так как произошел скачок заболеваемости COVID-19 за последний месяц в четыре раза - до 42 тысяч в неделю. Продержавшись несколько дней на уровне по 6 тысяч новых случаев заражения в сутки, в канун ухода города на каникулы заболеваемость поднялась уже до 8 тысяч. Нерабочая неделя, надеялось правительство Москвы, поможет прервать цепочку заражений и остановить дальнейший подъем заболеваемости.

В четверг, 4 ноября, Собянин сообщил: "Ситуация более-менее стабилизировалась". Что это значит? Во-первых, заметно упала суточная заболеваемость. Несколько дней она колебалась на уровне 6 тысяч в день, а вчера, например, снизилась до 4975 случаев. Снижение произошло на 27 процентов - до показателей первой-второй декады октября. А главное, пояснил мэр: "Нет роста госпитализаций, в течение недели у нас этот показатель составляет около 1500. В предыдущую неделю было 1600 и доходило до 1700". Но реальный эффект нерабочих дней станет понятен лишь в конце недели, когда москвичи вернутся на работу.

"Но какой-то эффект они обязательно дадут в силу того, что в городе не работали вузы, школы, большинство предприятий общественного питания, торговли, услуг, - сказал Собянин в эфире "России 1". И заключил: "Сложная, непростая мера, но она того стоит". Чтобы ситуация не вернулась вспять, ряд ограничений в городе сохраняется. В частности, для работодателей продолжает действовать правило об обязательности перевода на удаленку 30 процентов сотрудников. В театрах и музеях посетители по-прежнему должны предъявлять при входе QR-коды. Пожилые москвичи в возрасте 60+ и горожане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Они могут выходить на прогулку, в ближайший магазин, поликлинику, аптеку, но им рекомендовано свести контакты к минимуму.

Чтобы уберечь старшее поколение от опасного вируса, комплекс социального развития Москвы возобновил работу "горячей линии", по которой нуждающиеся могут заказать доставку продуктов, лекарств и другие услуги. Ну а для того чтобы меньше было соблазнов, несмотря на все предписания, отправиться в гости или какую-то более дальнюю поездку, для тех, кому адресован домашний режим, с 8 ноября приостанавливается льготный проезд по социальным картам. В отличие от первой волны пандемии эта мера коснется только непривитых и не переболевших коронавирусной инфекцией горожан.

О ее введении власти предупредили москвичей за две недели, дав время сделать прививку от COVID-19 тем, кто еще не сделал. Многие к совету прислушались. Если в начале октября прививку делали по 5 тысяч человек в день, то в начале ноября - уже по 23 тысячи."В общей сложности прививку сделали уже почти пять миллионов москвичей, - сказал Сергей Собянин в интервью "Россиb 1". - Динамика неплохая, хорошо, если бы она сохранилась. Нужно всем понимать, что несмотря на стабилизацию, уровень заболеваемости очень высокий". Не поздно сделать прививку и сейчас - в городе семь дней в неделю без выходных работают по предварительной записи 100 пунктов вакцинации при поликлиниках и еще целый ряд без записи в МФЦ, пересадочных узлах, торговых центрах и даже в ГУМе. После вакцинации даже первым уколом двухкомпонентной вакцины "Спутник V" или единственным уколом "Спутника Лайт" соцкарту пожилым москвичам сразу разблокируют. Пока же город вынужден жестко контролировать соблюдение санитарных правил, продиктованных режимом повышенной готовности.

Например, театру Романа Виктюка, где инспектора Роспотребнадзора выявили отсутствие контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, а также неработающий облучатель для обеззараживания воздуха, грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или приостановка работы на срок до 90 суток. В поселке Северном за такого рода нарушения опечатаны магазины "Магнит", а на Золоторожском валу - опечатан кальян-бар "Мята Lounge Авиамоторная". И такие проверки продолжаются - не только на предприятиях, но и в метро, наземном общественном транспорте. Цель их - не сбор денег с граждан, как иногда можно услышать, а стремление остановить заразу, сберечь здоровье и жизни москвичей. Это не пустые слова, вчера, например, от коронавируса в городе скончалось 96 человек, а в стране - 1179.