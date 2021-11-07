Уральца, обстрелявшего машину врача, поместили под стражу

Суд поддержал ходатайство СК по городу Асбест и поместил под стражу подозреваемого в обстреле машины врача-реаниматолога.

Преступление было совершено 2 ноября, обвиняемого в нем жителя Асбеста 1982 года рождения удалось задержать 6 ноября. В операции было задействовано 30 полицейских. В результате стрельбы пострадал только автомобиль.

Подозреваемый заключен под стражу до 2 января 2022 года. Расследование дела по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство) - продолжается. Максимально за свои действия уралец может получить 7 лет.