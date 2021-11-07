В Екатеринбурге у блокадницы украли более миллиона рублей

Мошенники использовали старую схему, чтобы выманить деньги уральской пенсионерки.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию регионального МВД, женщине позвонили от имени племянницы. Рассказали про аварию, которую та якобы спровоцировала. Изменившийся голос объяснили травмой лица. "Родственница" попросила у пенсионерки 1,2 миллиона рублей, чтобы ее не посадили в тюрьму.

Под напором злоумышленников пожилая женщина забыла про осторожность и отдала деньги человеку, который представился сотрудником полиции.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В МВД уточняют, что пострадавшая женщина является блокадницей Ленинграда.