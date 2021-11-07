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07.11.2021 14:38
Рубрика: В мире

Россия доставит в Афганистан гумпомощь, вывезет граждан РФ

Текст: Александр Гусаров

В текущем месяце Россия организует доставку в Афганистан крупной партии гуманитарной помощи. Обратными рейсами из страны будут вывезены российские граждане и афганские студенты. Как сообщает ТАСС, об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

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"Сейчас мы готовим организацию сюда (в Афганистан - прим. "РГ") спецрейсов, на которых будет доставлена крупная партия гуманитарной помощи, продукты. И этими же спецрейсами в ноябре мы вывезем афганских граждан, у которых есть российское гражданство", - сказал дипломат в интервью телеканалу "Россия-1".

"После них следующими рейсами - там будет несколько самолетов - в Россию будут доставлены афганские студенты, которые зачислены в наши вузы по специальным квотам, стажировкам. У них просто нет денег на билеты. Но обучение должно продолжаться, и талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ - прим. "РГ") сами это поддерживают", - отметил Жирнов.

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