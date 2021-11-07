Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств

Со следующего учебного года у граждан появится возможность бесплатно получить специальность в сфере искусств в качестве второго или последующего высшего образования. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила приема в вузы, их перечень и список специальностей.

Еще летом по поручению президента был разработан закон, предусматривающий бесплатное получение творческой профессии. Продиктовано это тем, что часто люди приходят к такому решению с годами. Одобренные главой правительства нормативные акты обеспечивают реализацию закона.

В перечень специальностей включены режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств, композиция.

Обучиться этим профессиям бесплатно можно будет в десяти профильных высших учебных заведениях. Это Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, Школа-студия МХАТ, ГИТИС, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Литературный институт имени А.М. Горького, Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

Сдавать ЕГЭ для поступления не понадобится: зачисление будет проходить на конкурсной основе через творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. По их результатам абитуриенты, набравшие наибольшее количество баллов, поступят на бюджетные места.

Получить творческую профессию можно будет в десяти профильных вузах

В правительстве подчеркивают, что решение никак не скажется на тех абитуриентах, кто впервые поступает на творческую профессию. Кабинет министров уже увеличил количество бюджетных мест по таким специальностям, а кроме того, прием на первое и второе высшее образование будет проводиться отдельно.

Между тем

Михаил Мишустин продлил сроки лотереи для граждан, вакцинированных против коронавирусной инфекции. Первоначально предполагалось проведение двух тиражей, в каждом из которых 500 человек получали по 100 тысяч рублей. Но решением главы правительства будут проведены два дополнительных тиража, в которых определят в общей сложности еще одну тысячу победителей. Они также получат по 100 тысяч рублей.

Правила получения выигрыша остаются прежними. Для получения информации необходима подтвержденная учетная запись на едином портале госуслуг. Не позднее трех месяцев со дня извещения о выигрыше в личном кабинете требуется указать номер банковской карты "Мир". Выплаты призов осуществляются в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.