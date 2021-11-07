Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств

Новости

"Локомотив" в большинстве упустил победу над "Спартаком" 21:22
Россияне переключились с электронных книг на бумажные 20:38
"Голодающий" Саакашвили отказался от лечения в тюрьме 20:24
Климент Колесников выиграл третью личную дистанцию на домашнем ЧЕ 20:09
"Спартак" остался в меньшинстве в первом тайме матча с "Локомотивом" 20:03
Пловец Бородин победил на ЧЕ с юниорским рекордом мира 19:51
Кирпичникова выиграла третье золото ЧЕ по плаванию в Казани 19:36
В Подмосковье задержаны семеро участников массовой драки 19:31
"Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Динамо" Захаряном 19:12
На Крымском мосту ограничат движение автотранспорта 18:09
Экстренно госпитализирована солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева 17:46
Греф оценил доступность жилья в России 17:40
В офисе Зеленского опровергли информацию о войсках РФ у границ Украины 17:28
Фрегат "Адмирал Эссен" отработал прикрытие Крыма от воздушного удара 16:57
Эксперт посоветовала заболевшим COVID-19 изолироваться от домашних животных 16:56
В Подмосковье задержаны участники массовой драки 16:40
Андрей Шевченко стал главным тренером "Дженоа" 16:21
МИД РФ: Применять БПЛА в Донбассе имеет право только ОБСЕ 15:59
В Екатеринбурге у блокадницы украли более миллиона рублей 15:30
Чумаков назвал уровень коллективного иммунитета для победы над штаммом "дельта" 15:23
Путин примет участие в саммите АТЭС и откроет Дом Достоевского 15:16
Власти Кубы отменили карантин для туристов 14:46
Россия доставит в Афганистан гумпомощь, вывезет граждан РФ 14:38
Стало известно, какие документы примут при проверке QR-кодов в Петербурге 14:25
В Подмосковье жильцы дома обстреляли лифтеров 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
07.11.2021 21:10
Рубрика: Власть

Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8603)
Со следующего учебного года у граждан появится возможность бесплатно получить специальность в сфере искусств в качестве второго или последующего высшего образования. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила приема в вузы, их перечень и список специальностей.

Еще летом по поручению президента был разработан закон, предусматривающий бесплатное получение творческой профессии. Продиктовано это тем, что часто люди приходят к такому решению с годами. Одобренные главой правительства нормативные акты обеспечивают реализацию закона.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Мишустин утвердил новую редакцию правил отнесения сведений к гостайне

В перечень специальностей включены режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств, композиция.

Обучиться этим профессиям бесплатно можно будет в десяти профильных высших учебных заведениях. Это Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, Школа-студия МХАТ, ГИТИС, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Литературный институт имени А.М. Горького, Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

Сдавать ЕГЭ для поступления не понадобится: зачисление будет проходить на конкурсной основе через творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. По их результатам абитуриенты, набравшие наибольшее количество баллов, поступят на бюджетные места.

Получить творческую профессию можно будет в десяти профильных вузах

В правительстве подчеркивают, что решение никак не скажется на тех абитуриентах, кто впервые поступает на творческую профессию. Кабинет министров уже увеличил количество бюджетных мест по таким специальностям, а кроме того, прием на первое и второе высшее образование будет проводиться отдельно.

Между тем

Михаил Мишустин продлил сроки лотереи для граждан, вакцинированных против коронавирусной инфекции. Первоначально предполагалось проведение двух тиражей, в каждом из которых 500 человек получали по 100 тысяч рублей. Но решением главы правительства будут проведены два дополнительных тиража, в которых определят в общей сложности еще одну тысячу победителей. Они также получат по 100 тысяч рублей.

Правила получения выигрыша остаются прежними. Для получения информации необходима подтвержденная учетная запись на едином портале госуслуг. Не позднее трех месяцев со дня извещения о выигрыше в личном кабинете требуется указать номер банковской карты "Мир". Выплаты призов осуществляются в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

Власть Работа власти Внутренняя политика Культура

Главное сегодня

В Казахстане взорвалось кафе
Чумаков назвал уровень коллективного иммунитета для победы над штаммом "дельта"
Сенатор Ковитиди: Европейцы четко осознают значимость "Северного потока - 2"
В Москве сохранится ряд ограничений после нерабочих дней
В Подмосковье задержаны участники массовой драки
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства