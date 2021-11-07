Рубль нацелился второй раз за год пробить психологически важную отметку

Завершающаяся неделя была богата на важные события, которые могли бы сильно поменять ситуацию на валютном рынке. В среду огласили итоги заседания ФРС США. Днем позже, в четверг, участники встречи ОПЕК+ приняли решение по увеличению добычи нефти.

Однако все это не принесло драйва на рынок, так как совпало с ожиданиями и предварительными прогнозами аналитиков. Специально для "Российской газеты" директор компании Единый Брокер Артем Арзамасцев описал движение рубля на следующей неделе:

- Российская валюта, скорее всего, завершила свое коррекционное снижение к доллару. Курс "американца" начал расти с 26 октября. А к 3 ноября поднялся на 3 рубля от достигнутого минимума, превысив уровень 72 рубля за доллар. Предстоящая неделя не будет столь насыщена важными экономическими новостями.

В их отсутствие можно ожидать продолжение тренда на укрепление рубля. Тем более, что недавняя коррекция немного охладила рынок, и теперь рубль будет пробовать отвоевать потерянные позиции. Вполне возможно, уже к концу будущей недели мы можем снова увидеть котировки доллара на уровне 70 рублей или даже чуть ниже (первый раз в этом году такое укрепление произошло в конце октября).

Аналогичная ситуация с европейской валютой. Можно ожидать на неделе повторного теста уровня 81 рубль за евро. А в качестве ближайшей поддержки выступает уровень 80,5 рубля.

В ближайший месяц картина на валютном рынке может поменяться, если нефть выйдет из бокового коридора для марки Brent на уровни 80-86 долларов. Но пока рынок выглядит достаточно спокойным. И предстоящая неделя не должна быть особенно волатильной, а скорее наоборот.