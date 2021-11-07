Салливан: Президент Байден отказался от принципа "Америка на первом месте"

Действующий президент США Джо Байден отказался от принципа "Америка на первом месте" (America first), который был основой внешне- и внутриполитического курса экс-лидера США Дональда Трампа. Такое заявление сделал советник нынешнего хозяина Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

"Президент Байден в принципиальной манере отошел от политики президента Трампа и явно отверг идею "Америка на первом месте", - цитирует ТАСС слова Салливана. - Он даже сказал, что принцип "Америка на первом месте" на деле ставит ее на последнее. Байден совершил уже два путешествия в Европу. Во время первого он разрешил тянувшийся на протяжении 17 лет спор между Boeing и Airbus и создал схему для дальнейшего взаимодействия США и Европы, чтобы противостоять Китаю, который работает не по правилам рыночной экономики. Во время второго он разрешил спор, возникший при президенте Трампе по тарифам".

По его словам, политика президента Байдена по отношению к Европе сильно отличается от того, что делал Трамп.