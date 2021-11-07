Сенатор Ковитиди: Европейцы четко осознают значимость "Северного потока - 2"

В Европе четко осознают значимость газопровода "Северный поток - 2", считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

Ранее глава правительства германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер порекомендовал как можно быстрее ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2", поскольку перед холодной зимой люди ждут скорого решения этого вопроса.

"Европейцы четко осознают значимость газопровода "Северный поток - 2" для всей Европы, ведь зима близко, а цены на газ кусаются", - прокомментировала Ковитиди RT слова немецкого политика.

Сенатор подчеркнула, что Россия является надежным партнером и готова исполнить все свои обязательства. Она также напомнила, что для ввода в эксплуатацию газопровода должен закончиться процесс сертификации его оператора.