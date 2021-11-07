Шесть человек погибли при выбросе метана на шахте в Казахстане

Выброс метана произошел на шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана. Согласно последним данным, шесть горняков погибли, двое - пострадали.

Авария произошла в 9.30 по местному времени. "В дежурно-диспетчерскую службу поступила информация о том, что в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метан", - рассказали в пресс-службе МЧС республики.

Всего под землей находились 64 человека, 56 из них самостоятельно вышли на поверхность. Производственный процесс на шахте приостановлен. В ликвидации ЧС участвуют более 20 спасателей, задействовано три единицы техники.