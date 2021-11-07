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07.11.2021 15:03
Рубрика: Власть

Шойгу: Фактически все командиры в российской армии имеют боевой опыт

Текст: Юрий Гаврилов
На телеканале "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что фактически весь командный состав Вооруженных сил имеет боевой опыт.

"Очень-очень высокий боевой дух. Это в том числе связано и с тем, что у нас фактически все командиры всех звеньев, командиры полков, бригад, дивизий, армий, командующие округами, начальники штабов, вплоть до командиров батальонов - у нас все прошли через сирийскую операцию. Поэтому все имеют, конечно, боевой опыт", - отметил глава военного ведомства России.

Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
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По его словам, более 90 процентов летчиков у имеют боевой опыт. Некоторые их них совершили по 400 боевых вылетов.

"Это, конечно, уже совсем другая армия", - уверен Шойгу.

Эти слова министра являются своего рода продолжением той мысли, которую министр обороны высказал недавно в ходе совещаний, которые с военачальниками провел президент страны. Там Шойгу сказал главе государства:

"Мы из такого, знаете, подтягивания, вытягивания и тушения возникающих очагов, недоделок и недоработок, которые были, перешли уже - и это не первое совещание, когда мы ведем нормальную, плановую, стабильную работу. По-советски скажу, плановое хозяйство".

Далее он продолжил свою мысль:

"Мы должны знать, что к нам вот это оружие поступит вот в том году. А, значит, мы сегодня должны принять на учебу в высшие учебные заведения то количество, которое нам необходимо будет для эксплуатации этого оружия. То есть представьте себе, что если мы семь лет назад имели дефицит летного состава почти 1400 летчиков, то сегодня, конечно, и армия совсем другая, и промышленность совсем другая".

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