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07.11.2021 14:50
Рубрика: Власть

Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в армии

Текст: Юрий Гаврилов
На телеканале "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в вооруженных силах. По его словам, благодаря практически сплошной вакцинации военнослужащих она не столь остра, как в целом по стране.

"Летальность в 45 раз - раз, а не процентов! - меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году, - заявил Шойгу. - Мы не можем тут, скажу так, быть лояльными.

Фото: Алексей Витвицкий \ РИА Новости
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Потому что когда уходят на дежурство наши корабли дальней морской зоны, и если там вдруг появляется кто-то инфицированный, нам нужно возвращать корабль? А кто встанет на дежурство боевое, кто страну будет защищать? Лодка уходит… Это все серьезные вещи, стратегические ядерные силы. У нас экипажи, которые на боевом дежурстве, круглые сутки. И мы не можем здесь допустить даже малейших сомнений в том, что мы уверенно управляем всем этим процессом. Поэтому - вакцинироваться!", - сделал вывод Шойгу.

Известно, что военных, членов их семей и гражданский персонал Вооруженных сил главным образом прививают вакциной "Спутник V", в испытаниях которой участвовали военнослужащие.

В воскресенье пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в армии начали также использовать препарат "КовиВак", разработанный в Центре имени М.Чумакова.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса РГ-Видео

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