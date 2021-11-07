Товарооборот России и Китая вырос на 30,9%

В этом году товарооборот России и Китая за десять месяцев составил 115,66 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении Китая.

Экспорт в Россию вырос на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, российских товаров и услуг в КНР поставили на 31,2% больше. В 2020 году из-за пандемии было отмечено сокращение товарооборота между странами, но в этом году положительное сальдо достигло 9,85 миллиарда долларов, что на 41,3% превышает прошлогодний показатель за январь-октябрь.

Также вырос товарооборот между Китаем и США - на 33,4%, достигнув 609,93 миллиарда долларов. Экспорт из КНР в этом году увеличился на 31,7%, а импорт американской продукции - на 39%.

В целом товарооборот Китая с другими странами вырос на 31,9% по сравнению с аналогичны периодом прошлого года.