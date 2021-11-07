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07.11.2021 12:40
Рубрика: Общество

Ученые нашли ген, от которого зависит болезнь Альцгеймера

Текст: Юрий Медведев

Почему умственные усилия помогают бороться со старческим слабоумием? Сам эффект науке давно известен. Уже понятно, что напряжение мозга способствуют формированию новых нейронных цепочек. Между нейронами появляются новых контакты-синапсы, и пути передачи и обработки сигналов становятся более разнообразными. Но это общие соображения, а каков конкретный механизм?

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Американские ученые из Массачусетского технологического института утверждают, что им удалось найти ответ. По их мнению, умственные занятия стимулируют в мозге активность конкретного гена MEF2. Благодаря ему нейроны сопротивляются угасанию, а мозг в целом - деменции. Почему? Дело в том, что этот ген кодирует белок, который влияет на активность множества других генов. И прежде всего тех, от которых зависит работа нейронов и формирование нервной системы.

Чтобы прийти к этому выводу, ученые сравнили активность MEF2 и тех генов, которые от него зависят, более чем у тысячи человек. Оказалось, что активность этой генной "команды" намного выше у тех, кто вел напряженную интеллектуальную жизнь.

Эти результаты подтвердили и эксперименты с мышами. У животных, живших в клетке с игрушками, ген MEF2 в нейронах мозга был более активен, а сами грызуны лучше обучались чему-то новому. У тех, кто жил в пустой клетке, ген был пассивен, а мыши намного хуже справлялись с заданиями.

И главное. Когда ген MEF2 у животных вообще отключали, то даже разнообразная обстановка в клетке не помогала мышам оставаться умными. Но если у мышей ещё в молодости искусственно стимулировали активность гена, то с возрастом у них меньше накапливался один из белков, с которым связаны болезнь Альцгеймера и другие психоневрологические расстройства, приводящие к деменциям. Дело в том, что такие скопления токсичны и вызывают гибель нейронов. То есть MEF2 подавлял формирование опасных белковых отложений в нервной ткани.

Исследование опубликовано в издании Science Translational Medicine.

Общество Наука

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