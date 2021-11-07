Ученые объяснили, как алкоголь разрушает мозг

Многие люди подвержены риску серьезного повреждения мозга из-за алкоголя, сообщила британская благотворительная организация "Общество Альцгеймера", которая занимается исследованиями деменции.

Как выяснили специалисты, у каждого десятого пациента с деменцией наблюдаются те или иные проблемы с мозгом, связанные с алкоголем. При значительном вреде, причиненном мозгу алкоголем, развивается особая форма деменции, которую еще называют синдром Вернике-Корсакова.

Ученые рассказали, что одним из первых признаков "алкогольной деменции" является ухудшение памяти. При этом больной может "восполнять" пробелы в памяти событиями, которых на самом деле не было и искренне верить в это. Также к типичным признакам относятся неспособность воспринимать новые навыки или информацию и изменения личности.

В "Обществе Альцгеймера" отметили, что алкоголь токсичен для нервных клеток, вызывает повреждение сосудов мозга и подавляет способность организма усваивать тиамин (витамин B1) - вещество, необходимое для правильной работы нервной системы. Все это и ведет к развитию негативных последствий.

В беседе с изданием Express ученые подчеркнули, что реальный риск деменции возникает, если человек превышает рекомендованную Британской национальной организацией здравоохранения (NHS) норму алкоголя, которая составляет 14 порций по 8 миллилитров спирта в неделю. Например, в пинте пива три порции.