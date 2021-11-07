Ученые выяснили, сколько свободного времени нужно для счастья

Многие люди считают, что наличие большого количества свободного времени сможет сделать их счастливыми, но, как выяснили ученые, это не так. Профессор Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета и ведущий автор исследования Марисса Шариф отметила в беседе с Rai Al Youm, что у большинства людей недостаточно свободного времени, но обратная ситуация далеко не всегда позитивна.

Ученые провели два опроса среди 35 тысяч американцев, которые подробно рассказали, чем занимались в течение предыдущих суток и о своих чувствах. Оказалось, что избыток свободного времени негативно влияет на ощущение благополучия.

Счастливее всего чувствуют себя люди, которые имеют два-три часа свободного времени в день. Если же свободного времени слишком много, пять и более часов, респонденты говорили об ухудшении самочувствия. Те, у кого совсем нет времени на себя, тоже сообщали о негативных эмоциях.

Кроме того, ученые провели несколько экспериментов. Участников одного из них попросили рассказать, чем бы они занимались, если бы имели в распоряжении 3,5-7 часов свободного времени. Большинство респондентов предпочли заполнить это время продуктивными занятиями, например, тренировками или хобби, и сказали, что чувствовали бы себя несчастными, если бы решили просто посмотреть телевизор.