В Мексике 19 человек погибли в результате крупного ДТП

В Мексике 19 человек погибли и трое получили ранения в результате крупного ДТП, которое произошло на пункте взимания платы за проезд по скоростному шоссе.

По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза, и он на полной скорости врезался в пункт взимания платы, а затем в машины, которые находились в очереди на проезд, вызвав большой пожар на шоссе, соединяющем Мехико со штатом Пуэбла. В заявлении федерального агентства по дорогам и мостам Мексики говорится, что грузовик перевозил большую партию шампуня. Авария произошла в штате Мехико.

На видеороликах, размещенных в социальных сетях, видно, что некоторые из автомобилей, охвачены пламенем, а другие, находившиеся возле пункта взимания платы, были полностью уничтожены, уточняет Guardian.