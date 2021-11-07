В офисе Зеленского опровергли информацию о войсках РФ у границ Украины

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что офис Владимира Зеленского не располагает данными о сосредоточении российских войск у границ Украины. Так он прокомментировал публикацию в газете "Вашингтон пост" в эфире телеканала "Дом".

По словам Никифорова, на селекторном совещании с Зеленским главнокомандующий Вооруженных сил Украины "не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить".

"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", - сказал он.

Никифоров добавил, что Минобороны Украины охарактеризовало такие сообщения как элементы давления или психологического, или пропагандистского. Ведомство не подтверждает скопление войск свыше нормы у границ Украины.