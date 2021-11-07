В ПФР рассказали, в каких случаях матерям-одиночкам могут отказать в пособии

Как пояснили в ПФР, для получения пособия родителю, в одиночку воспитывающему ребенка, необходимо подтвердить уровень своего дохода. Пособие назначается, если размер ежемесячного дохода на человека в семье не превышает величины регионального прожиточного минимума на душу населения. Если же этот показатель выше, в пособии будет отказано.

Другим основанием для отказа является превышение имущественного ценза. То есть, если неполная семья владеет дорогой недвижимостью, имеет несколько квартир, автомобилей или крупный вклад в банке, пособие также не будет начислено.

Кроме того, в помощи от государства может быть отказано, если мать-одиночка не подала документы в срок, предоставила неполные или недостоверные сведения о себе и своей семье. В этом случае можно донести недостающие документы в течение пяти рабочих дней, уточнили в ПФР.

Иногда бывает, что заявитель в момент рассмотрения заявления лишился родительских прав или стал недееспособным. Оба случая также являются основанием для отказа в пособии.

Среди других причин: достижение ребенком, на которого выплачивается пособие, 17 лет, отмена усыновления ребенка, на которого выплачивается пособие, передача ребенка, на которого выплачивается пособие, под опеку (попечительство), объявление получателя пособия в розыск или заключение под стражу.

Размер пособия равен 50 процентам величины прожиточного минимума для детей в каждом регионе. С 1 июля 2021 года в среднем по стране одинокие мамы получают 5650 рублей в месяц на одного ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Выплата распространяется в том числе на детей-сирот, не находящихся на полном гособеспечении. В этом случае получает пособие опекун или попечитель ребенка. В 2022 году размер пособия может быть увеличен в среднем до 6200-6500 рублей в месяц.