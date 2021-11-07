В Роспотребнадзоре рассказали, станет ли дельта-штамм "прорывной инфекцией"

Дельта-штамм уже окрестили "прорывной инфекцией". Существует научное мнение, что дельта-штамм коронавируса, который сейчас превалирует в мире, настолько заразен, что может проникнуть через любую иммунную защиту. Поэтому переболеют им все, причем не один раз. Так ли это?

По мнению заместителя директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, дельта-вариант действительно распространяется намного быстрее, чем предыдущие. Сейчас есть данные, что в среднем один инфицированный дельта-вариантом, может заразить около 5-6 человек. "Но мы должны понимать, что все зависит от того, насколько человек активно общается с окружающими. Насколько он легко переносит это заболевание. Потому что мы, конечно, видим иногда случаи, когда инфицированный этим вариантом вируса переносит заболевание относительно легко. Чаще всего это молодые люди, которые общаются с большим числом окружающих. Допустим, в тех же институтах, университетах. В таких случаях переносчики могут действительно заразить много окружающих людей", - отметила Татьяна Руженцова на "совете экспертов" в "Российской газете".

К тому же дельта-вариант поражает детей. И это происходит не только в России, но и в других странах, например, в Молдавии, в Приднестровье. "Ранее мы видели, что дети тоже заболевали коронавирусной инфекцией, но меньше было проявлений. Чаще бессимптомное носительство. А сейчас мы видим больше случаев и ярко выраженной клинической симптоматики. И тяжелых случаев. Так же и на летальные исходы указывают наши коллеги. Их по-прежнему не много, но их стало явно больше", - уточнила Руженцова. Она подчеркнула, что дельта-вариант дает более быстро развивающуюся клиническую симптоматику, более быстрое развитие осложнений. Поэтому это действительно другой, более активный вариант коронавирусной инфекции.

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