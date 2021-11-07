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07.11.2021 00:10
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, станет ли дельта-штамм "прорывной инфекцией"

Текст: Ольга Игнатова, Ирина Невинная
Дельта-штамм уже окрестили "прорывной инфекцией". Существует научное мнение, что дельта-штамм коронавируса, который сейчас превалирует в мире, настолько заразен, что может проникнуть через любую иммунную защиту. Поэтому переболеют им все, причем не один раз. Так ли это?
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По мнению заместителя директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, дельта-вариант действительно распространяется намного быстрее, чем предыдущие. Сейчас есть данные, что в среднем один инфицированный дельта-вариантом, может заразить около 5-6 человек. "Но мы должны понимать, что все зависит от того, насколько человек активно общается с окружающими. Насколько он легко переносит это заболевание. Потому что мы, конечно, видим иногда случаи, когда инфицированный этим вариантом вируса переносит заболевание относительно легко. Чаще всего это молодые люди, которые общаются с большим числом окружающих. Допустим, в тех же институтах, университетах. В таких случаях переносчики могут действительно заразить много окружающих людей", - отметила Татьяна Руженцова на "совете экспертов" в "Российской газете".

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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К тому же дельта-вариант поражает детей. И это происходит не только в России, но и в других странах, например, в Молдавии, в Приднестровье. "Ранее мы видели, что дети тоже заболевали коронавирусной инфекцией, но меньше было проявлений. Чаще бессимптомное носительство. А сейчас мы видим больше случаев и ярко выраженной клинической симптоматики. И тяжелых случаев. Так же и на летальные исходы указывают наши коллеги. Их по-прежнему не много, но их стало явно больше", - уточнила Руженцова. Она подчеркнула, что дельта-вариант дает более быстро развивающуюся клиническую симптоматику, более быстрое развитие осложнений. Поэтому это действительно другой, более активный вариант коронавирусной инфекции.

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