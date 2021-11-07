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07.11.2021 09:53
Рубрика: Общество

Военные медики помогли более 10 тысячам гражданских пациентов с COVID-19

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ обнародовало статистику оказания помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Причем, речь идет о гражданских пациентах, страдающих от опасного для жизни заболевания. Оказать таким людям квалифицированную медпомощь Минобороны поручил президент России Владимир Путин.

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"С начала текущего года в условиях пандемии коронавирусной инфекции в военно-медицинских организациях Минобороны России более 10 тысяч гражданских пациентов получили экстренную специализированную медицинскую помощь", - рассказали в ведомстве.

В первую очередь, военврачи работали с больными старших возрастных групп. А также с теми, кто нуждался в помощи по неотложным показаниям, с пациентами с тяжелыми формами течения болезни, имеющими сопутствующие системные заболеваниями и различными осложнениями, полученными на фоне коронавируса. "Сейчас в Вооруженных силах РФ оказывается 125 видов высокотехнологичной медицинской помощи по 25 профилям", - уточнили в Минобороны РФ.

Армейские медики продолжают оказывать лечебные услуги гражданскому населению с COVID-19. Так, сводный медицинский отряд Центрального военного округа работает в Хакасии. Специалисты многопрофильных полевых госпиталя Южного и Западного военных округов занимаются пациентами с ковидом в Тульской области и Республике Абхазия.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Кроме того, для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией в регионах страны в Минобороны РФ создали резерв сил и средств военно-медицинской службы. "В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским пациентам с коронавирусом в разных регионах России", - сообщили в ведомстве. Во врачебно-сестринские бригады включили специалистов с опытом диагностики и лечения пациентов с COVID-19. Среди них есть реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные военврачи.

"Кроме того, в лечебных учреждениях минобороны развернуто более 2,8 тыс. койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 50 процентов ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданских пациентов", - проинформировали военные.

Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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