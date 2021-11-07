ВОЗ назвала причины нового подъема заболеваемости COVID-19 в Европе

"Нынешние темпы распространения инфекции в 53 странах Европейского региона вызывают серьезную озабоченность. Случаи COVID-19 вновь приближаются к рекордным уровням - при этом более распространенный вариант "дельты" продолжает доминировать в передаче по всей Европе и Центральной Азии", - такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Гебрейесус.

"На прошлой неделе, когда было зарегистрировано почти 1,8 миллиона новых случаев заболевания и 24 тысячи новых смертей, в Европе и Центральной Азии наблюдался рост на 6% и 12% соответственно по сравнению с предыдущей неделей. За последние четыре недели в Европе число новых случаев COVID-19 увеличилось более чем на 55%.

На Европу и Центральную Азию пришлось 59% всех случаев заболевания в мире и 48% зарегистрированных случаев смерти. В совокупности в настоящее время в Европейском регионе зарегистрировано 78 миллионов случаев заболевания, больше, чем в Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье, Западной части Тихого океана и Африке, вместе взятых", - говорится в сообщении главы ВОЗ.

Он перечислил тревожные факторы, которые говорят об ухудшении эпидемиологической ситуации в Европе. Так, тенденции к росту числа заболевших отмечаются во всех возрастных группах, при этом наибольшую озабоченность вызывает быстрый рост заболеваемости среди пожилых. Это приводит к увеличению числа людей с тяжелым течением заболевания, заканчивающимся летальным исходом. "В настоящее время 75% смертельных случаев приходится на лиц в возрасте 65 лет и старше", - подчеркивается в сообщении.

Соответственно, показатели госпитализированных в связи с COVID-19 более чем удвоились за одну неделю. "Если мы останемся на этой траектории, мы можем увидеть еще полмиллиона случаев смерти от COVID-19 в Европе и Центральной Азии к первому февраля следующего года - и 43 страны в нашем регионе столкнутся с высоким или экстремальным стрессом на больничных койках", - заявил глава ВОЗ со ссылкой на результаты "надежного прогноза".

Так почему же в Европе и Центральной Азии в течение четырех недель подряд наблюдается рост числа случаев заболевания? По мнению экспертов ВОЗ, это происходит по двум причинам: во-первых, из-за недостаточного охвата вакцинацией и во-вторых, ослабления мер общественного здравоохранения и социальных мер.

Вакцины продолжают спасать тысячи и тысячи жизней, - настаивают в ВОЗ. "Несмотря на почти рекордный уровень случаев COVID-19, число новых смертей составляет примерно половину от пиковых показателей. Это отражает спасительный эффект вакцин. В настоящее время в Европе и Центральной Азии введено один миллиард доз", - говорят в ВОЗ. Но при этом отмечают, что темпы проведения прививочной кампании очень разнятся от страны к стране.

"В среднем только 47% людей прошли полный цикл вакцинации. В то время как в восьми странах охват в настоящее время превысил 70%, в двух этот показатель остается ниже 10%. Там, где охват вакцинацией низок, во многих странах Балтии, Центральной и Восточной Европы и на Балканах показатели госпитализации высоки", - подчеркивается в сообщении.

Причинами различий в охвате вакцинацией называют проблемы, связанные с организацией иммунизации, а также отсутствие доверия у некоторых групп населения.