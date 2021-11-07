Врач рассказала о необходимом для сердца продукте в период COVID-19

В период роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ стоит обратить особое внимание на помидоры. Продукт, если нет противопоказаний, необходимо включить в рацион. Дело в том, что овощ содержит ценный антиоксидант ликопин. Он обладает иммуностимулирующим и противоопухолевым действием, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

"Ликопин защищает организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы", - отметила Круглова, добавив, что "благодаря ликопину активируются защитные клетки иммунитета".

Стоит иметь в виду, что ликопин сохраняется в помидорах и после термической обработки. А в томатной пасте и кетчупе, например, его даже больше, чем в свежих овощах. Однако при термической обработке в томатах разрушается витамин С.

"В кетчупе нужно контролировать содержание соли, поэтому лучше использовать пасту, как основу, и самим добавлять туда специи и соль по вкусу", - посоветовала Круглова в интервью радио Sputnik.

Есть и противопоказания: томаты следует исключить в стадии обострения заболеваний пищеварительного тракта, воспалительных заболеваний - таких как гастродуоденит и язвенная болезнь, пока не начнется длительная ремиссия, уточнила диетолог.