Врач рассказала о способах защиты от чихающих пассажиров в транспорте

Новости

Гэтжи победил Чендлера на турнире UFC 268 08:52
Шесть человек погибли при выбросе метана на шахте в Казахстане 08:33
Альварес стал абсолютным чемпионом мира по боксу, нокаутировав Планта 08:30
Тимошенко: Власти Украины упустили возможность купить дешевый газ 08:21
Финансист назвал самые перспективные валюты для роста сбережений 07:56
Десять человек пострадали при покушении на премьер-министра Ирака 07:26
На Камчатке продлили действие QR-кодов до конца ноября 07:16
Премьер Баварии призвал как можно скорее запустить "Северный поток-2" 06:26
Пекин и Северный Китай засыпало снегом 05:36
В Роспотребнадзоре объяснили ложноотрицательные тесты на COVID-19 04:52
Премьер Ирака опроверг новости о своей госпитализации после покушения 04:16
Премьер Ирака госпитализирован после ракетной атаки на его резиденцию 03:34
Гидрометцентр: На юге России 10 ноября похолодает сразу на 10 градусов 03:20
Врачи предупредили о связанном с кожей симптоме COVID-19 03:07
Приставы приступили к взысканию с Telegram пяти миллионов рублей 02:52
Более 20 экоактивистов задержаны на шествии в Глазго 02:17
Вильфанд сообщил о легких морозах в Москве 9 ноября 01:43
Михаил Коляда стал серебряным призером этапа Гран-при в Турине 01:10
Найден ген, который удваивает риск смерти от COVID-19 00:56
Фигуристы Артемьева - Назарычев выиграли бронзу на дебютном Гран-при 06.11.2021
Российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг 06.11.2021
Шесть городов мира могут уйти под воду к 2030 году 06.11.2021
Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде 06.11.2021
Минюст Грузии разоблачил Саакашвили с приемом пищи во время голодовки 06.11.2021
Герой России Антон Шкаплеров стал новым командиром МКС 06.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
07.11.2021 08:40
Рубрика: Общество

Врач рассказала о способах защиты от чихающих пассажиров в транспорте

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В общественном транспорте сложно соблюдать социальную дистанцию. При этом некоторые пассажиры могут кашлять или чихать. Чтобы в такой ситуации снизить риск заражения вирусной инфекцией, следует соблюдать некоторые меры предосторожности.

Фото: iStock
Доктор Мясников назвал неожиданную причину кашля

Как рассказала радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева, лучше отойти или хотя бы отвернуться от пассажира, который кашляет или чихает. Она также советует использовать в транспорте не маску, а респиратор. "Можно защититься механически - намотать шарф, ходить в очках, чтобы инфекция не попала на слизистую", - добавляет эксперт.

Ирина Ярцева рекомендует сменить маску и обработать руки антисептиком после выхода из транспорта. Также для профилактики можно промыть нос спреем.

К наиболее опасным пассажирам, которые могут распространять инфекцию, специалист отнесла людей, которые чихают "с силой", поскольку при этом вирус может далеко распространиться. Также опасность может представлять кашель с открытым ртом. "Сморкание в этом смысле не так опасно: обычно люди сморкаются в платок", - отмечает врач. Она подчеркнула, что основным способом защиты от коронавируса является вакцинация. При серьезных проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту

Общество Здоровье

Главное сегодня

Премьер Баварии призвал как можно скорее запустить "Северный поток-2"
Десять человек пострадали при покушении на премьер-министра Ирака
Приставы приступили к взысканию с Telegram пяти миллионов рублей
В Роспотребнадзоре объяснили ложноотрицательные тесты на COVID-19
Врачи предупредили о связанном с кожей симптоме COVID-19
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов