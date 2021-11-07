Врач рассказала о способах защиты от чихающих пассажиров в транспорте

В общественном транспорте сложно соблюдать социальную дистанцию. При этом некоторые пассажиры могут кашлять или чихать. Чтобы в такой ситуации снизить риск заражения вирусной инфекцией, следует соблюдать некоторые меры предосторожности.

Как рассказала радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева, лучше отойти или хотя бы отвернуться от пассажира, который кашляет или чихает. Она также советует использовать в транспорте не маску, а респиратор. "Можно защититься механически - намотать шарф, ходить в очках, чтобы инфекция не попала на слизистую", - добавляет эксперт.

Ирина Ярцева рекомендует сменить маску и обработать руки антисептиком после выхода из транспорта. Также для профилактики можно промыть нос спреем.

К наиболее опасным пассажирам, которые могут распространять инфекцию, специалист отнесла людей, которые чихают "с силой", поскольку при этом вирус может далеко распространиться. Также опасность может представлять кашель с открытым ртом. "Сморкание в этом смысле не так опасно: обычно люди сморкаются в платок", - отмечает врач. Она подчеркнула, что основным способом защиты от коронавируса является вакцинация. При серьезных проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту