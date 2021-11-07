Врачи предупредили о связанном с кожей симптоме COVID-19

Почти у 20 процентов пациентов с COVID-19 возникают проблемы с кожей. Речь идет о таком явлении, как "ковидные пальцы" - это покраснение и отек кончиков пальцев рук и ног, на которых стали появляться пузырьки и гнойники, напоминающие обморожение.

По словам специалистов, это весьма распространенное кожное проявление COVID-19, связанное с поражением сосудов. "По внешнему виду такая патология похожа на обморожение или травму, хотя пациенты отрицают такие повреждения", - цитирует медиков газета "Известия".

По словам врачей, "ковидные пальцы" наиболее часто встречаются у детей и подростков. Этот симптом возникает из-за реакции иммунной системы и дисфункции клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов. "Именно дисфункцией эндотелия объясняется частота тромбозов, а также высокий риск осложнений для людей с сердечно-сосудистой патологией и высоким уровнем холестерина", - объясняют специалисты.

А врач-дерматолог Татьяна Сулима отметила, что высыпания на коже являются первым признаком заболевания.