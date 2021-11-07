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07.11.2021 22:19
Рубрика: Общество

Вузам разрешили продолжить дистант

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8603)
С понедельника российские вузы вправе продлить дистант или оставить студентов на самостоятельном домашнем обучении, если того потребует ситуация с коронавирусом в регионе. Об этом говорится в приказе Минобрнауки.

Сессии и экзамены, которые попадут на период удаленки, тоже будут проходить онлайн. Например, уже известно, что до 6 декабря уходят на дистант вузы Хабаровского края. А вот Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендует университетам с 8 ноября проводить обучение в смешанном формате. При этом рекомендовано пускать на очные занятия всех студентов с подтвержденным иммунитетом. То есть тех, кто сделал прививку от ковида или переболел.

А значит, имеет QR-код. Такая же возможность должна быть у тех, кто покажет отрицательный ПЦР-тест. Для тех, у кого медотвод или кому еще нет 18 лет, в вузах будет организовано экспресс-тестирование. Для остальных - дистант.

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