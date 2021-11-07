За год корабли Балтфлота провели в море более 3 тысяч суток

На Балтийском флоте подвели итоги завершившегося учебного года. В армии и ВМФ он закончился в октябре. А новый начнется в декабре.

"Экипажами кораблей в этом году выполнено 430 боевых упражнений, в том числе ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные упражнения. Корабли сдали более 120 курсовых задач, а корабельные соединения и тактические группы БФ провели более 30 тактических учений разного уровня", - сообщили в штабе флота.

Там проинформировали, что наплаванность надводных сил Балтийского флота с начала года составила около 3000 суток. В общей сложности надводные корабли и суда обеспечения прошли почти 200 тысяч морских миль. За это время были подготовлены ударные, тральные и десантные корабельные тактические группы.

"Свои лучшие качества военнослужащие старейшего военно-морского объединения России проявили в ходе совместного стратегического учения "Запад-2021", причем многие важнейшие эпизоды маневров, включая высадку десанта, прошли на Балтике", - отметили в штабе Балтфлота.

Там сказали, что сейчас корабли и суда обеспечения БФ продолжают выполнять задачи в дальних океанских походах в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземноморье.

"В апреле из дальнего похода вернулся отряд в составе корвета "Стойкий", танкера "Кола", морского буксира "Яков Гребельский" и плавучей мастерской "ПМ-82".

За четыре месяца "Стойкий" и "Кола" побывали в Индийском океане, где участвовали в международных маневрах. Экипаж корвета отработал несколько десятков упражнений различной направленности. Отряд также побывал с деловыми заходами в портах Исламской Республики Иран, Султаната Оман, Кипра, Сирийской Арабской Республики. Во время нахождения в Красном море балтийцы впервые совершили деловой заход в Порт Судан. Военнослужащие корвета провели маневры по противовоздушной и противолодочной обороне, группы антитеррора - антипиратские учения, а также выполнили задачи по сопровождению гражданских судов в Аравийском и Красном морях", - сообщили военные.

Они напомнили, что большие десантные корабли "Королев" и "Калининград" под флагом командира соединения совершили пятимесячный дальний поход в районы Средиземного и Чёрного морей, оставив за кормой более 14 тысяч миль. А корвет "Бойкий" и большой десантный корабль "Минск" за 37 походных суток прошли более 5500 морских миль, продемонстрировав Андреевский флаг на Балтике и в Северном море, а также в проливной зоне и у берегов Великобритании.

Малый ракетный корабль "Советск", совершив межфлотский переход по внутренним водным коммуникациям, выполнил в полигоне Северного флота практическую ракетную стрельбу на приз главнокомандующего ВМФ. Заняв назначенный район в акватории Белого моря, экипаж МРК произвел боевой пуск крылатой ракеты морского базирования "Калибр" по береговой цели, находившейся на расстоянии свыше тысячи километров на полигоне Чижа. Средства объективного контроля подтвердили, что высокоточная ракета успешно поразила мишень. Экипаж вернулся в пункт постоянного базирования, пройдя за 45 суток около 3000 морских миль.

Успешно выполнили задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов в районах интенсивных боевых действий Второй мировой войны экипажи корабля противоминной обороны "Александр Обухов" и базового тральщика "Леонид Соболев". 3а 51 сутки похода моряки прошли 2800 морских миль, обнаружили и уничтожили 17 мин и благополучно вернулись в родную базу.

"На днях в Балтийск из дальнего похода возвратился экипаж учебного корабля Балтийского флота "Смольный", на котором прошли практику курсанты военно-морских учебных заведений Минобороны России", - рассказали в штабе Балтфлота.

Там добавили, что сейчас несколько кораблей БФ решают задачи вдали от родных берегов. Кроме того, балтийцы испытывают корабли - новостройки. Обновляется и сам Балтийский флот. В его состав в этом году вошли два патрульных катера проекта 21980. Уже спущены на воду и готовятся к швартовым испытаниям новые малые ракетные корабли проектов 22800 и 21631.