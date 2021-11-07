За сутки в России подтверждено 39 165 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России за сутки подтвердили 39 165 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,1% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 4975
- 2 Московская область 3297
- 3 Санкт-Петербург 2551
- 4 Самарская область 1695
- 5 Воронежская область 796
- 6 Нижегородская область 790
- 7 Республика Крым 783
- 8 Свердловская область 737
- 9 Красноярский край 721
- 10 Пермский край 710
- 11 Республика Башкортостан 665
- 12 Ростовская область 647
- 13 Саратовская область 644
- 14 Смоленская область 597
- 15 Омская область 581
- 16 Челябинская область 560
- 17 Ульяновская область 545
- 18 Иркутская область 541
- 19 Брянская область 522
- 20 Алтайский край 510
- 21 Хабаровский край 496
- 22 Ставропольский край 490
- 23 Архангельская область 469
- 24 Волгоградская область 461
- 25 Ленинградская область 409
- 26 Липецкая область 407
- 27 Оренбургская область 406
- 28 Республика Коми 397
- 29 Тверская область 397
- 30 Вологодская область 396
- 31 Калининградская область 392
- 32 Пензенская область 391
- 33 Удмуртская Республика 390
- 34 Новосибирская область 385
- 35 Забайкальский край 369
- 36 Севастополь 354
- 37 Курская область 351
- 38 Тюменская область 348
- 39 Орловская область 346
- 40 Приморский край 346
- 41 Белгородская область 340
- 42 Кемеровская область 326
- 43 Владимирская область 324
- 44 Краснодарский край 313
- 45 Новгородская область 293
- 46 Псковская область 292
- 47 Республика Саха (Якутия) 292
- 48 Ярославская область 279
- 49 Томская область 274
- 50 Тульская область 272
- 51 Республика Карелия 271
- 52 Кировская область 262
- 53 Астраханская область 260
- 54 Мурманская область 259
- 55 Ханты-Мансийский автономный округ 258
- 56 Рязанская область 242
- 57 Республика Хакасия 230
- 58 Ивановская область 228
- 59 Республика Татарстан 228
- 60 Курганская область 217
- 61 Костромская область 207
- 62 Калужская область 207
- 63 Республика Бурятия 206
- 64 Тамбовская область 206
- 65 Амурская область 203
- 66 Республика Чувашия 180
- 67 Республика Мордовия 167
- 68 Республика Дагестан 164
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 146
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 135
- 71 Республика Марий Эл 127
- 72 Чеченская Республика 116
- 73 Сахалинская область 106
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 105
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 86
- 76 Республика Адыгея 82
- 77 Республика Ингушетия 81
- 78 Республика Тыва 70
- 79 Камчатский край 47
- 80 Республика Калмыкия 46
- 81 Еврейская автономная область 44
- 82 Республика Алтай 43
- 83 Магаданская область 32
- 84 Чукотский автономный округ 18
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 795 095 случаев (+0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,14%
- 2. Республика Алтай 0,18%
- 3. Камчатский край 0,22%
За последние сутки подтверждено 1 179 смертей
- Москва 96
- Санкт-Петербург 83
- Московская область 56
- Краснодарский край 45
- Ставропольский край 44
- Нижегородская область 39
- Пермский край 36
- Волгоградская область 32
- Красноярский край 30
- Ростовская область 29
- Саратовская область 29
- Челябинская область 29
- Воронежская область 28
- Иркутская область 28
- Свердловская область 27
- Алтайский край 26
- Республика Башкортостан 23
- Пензенская область 22
- Самарская область 22
- Рязанская область 20
- Республика Чувашия 20
- Оренбургская область 20
- Республика Крым 19
- Тюменская область 17
- Тульская область 15
- Севастополь 14
- Удмуртская Республика 14
- Ханты-Мансийский автономный округ 14
- Липецкая область 13
- Новосибирская область 13
- Омская область 12
- Брянская область 11
- Владимирская область 11
- Астраханская область 10
- Смоленская область 9
- Тверская область 9
- Калининградская область 9
- Мурманская область 9
- Карачаево-Черкесская Республика 9
- Республика Татарстан 9
- Тамбовская область 8
- Вологодская область 8
- Кабардино-Балкарская Республика 8
- Ивановская область 7
- Курская область 7
- Псковская область 7
- Республика Мордовия 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Забайкальский край 7
- Калужская область 6
- Костромская область 6
- Орловская область 6
- Ярославская область 6
- Ленинградская область 6
- Ульяновская область 6
- Белгородская область 5
- Республика Хакасия 5
- Приморский край 5
- Республика Карелия 4
- Новгородская область 4
- Республика Адыгея 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Кемеровская область 4
- Томская область 4
- Республика Бурятия 4
- Хабаровский край 4
- Еврейская автономная область 4
- Республика Калмыкия 3
- Кировская область 3
- Амурская область 3
- Сахалинская область 3
- Республика Дагестан 2
- Чеченская Республика 2
- Республика Алтай 2
- Республика Тыва 2
- Магаданская область 2
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Курганская область 1
- Камчатский край 1
За весь период по России умерло 246 814 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 806 человек
- Москва 5238
- Московская область 3056
- Санкт-Петербург 1357
- Самарская область 956
- Республика Крым 713
- Красноярский край 682
- Республика Башкортостан 658
- Ростовская область 587
- Свердловская область 518
- Пермский край 507
- Республика Саха (Якутия) 502
- Севастополь 479
- Тверская область 455
- Липецкая область 438
- Брянская область 437
- Омская область 410
- Астраханская область 404
- Удмуртская Республика 378
- Ленинградская область 373
- Нижегородская область 341
- Калининградская область 333
- Ульяновская область 320
- Волгоградская область 308
- Алтайский край 307
- Псковская область 298
- Вологодская область 283
- Оренбургская область 278
- Тульская область 272
- Республика Карелия 269
- Саратовская область 266
- Кемеровская область 257
- Республика Бурятия 250
- Хабаровский край 248
- Мурманская область 238
- Забайкальский край 221
- Приморский край 213
- Челябинская область 202
- Курская область 195
- Архангельская область 186
- Ханты-Мансийский автономный округ 181
- Республика Чувашия 163
- Тамбовская область 151
- Смоленская область 149
- Республика Дагестан 149
- Воронежская область 135
- Ставропольский край 132
- Калужская область 128
- Кировская область 127
- Республика Мордовия 125
- Ивановская область 114
- Кабардино-Балкарская Республика 103
- Чеченская Республика 103
- Костромская область 98
- Тюменская область 98
- Иркутская область 95
- Амурская область 91
- Новгородская область 87
- Новосибирская область 83
- Карачаево-Черкесская Республика 74
- Сахалинская область 68
- Ярославская область 65
- Краснодарский край 65
- Республика Ингушетия 65
- Курганская область 65
- Республика Калмыкия 54
- Республика Северная Осетия - Алания 53
- Томская область 49
- Республика Адыгея 48
- Республика Татарстан 48
- Владимирская область 47
- Орловская область 45
- Республика Хакасия 40
- Ямало-Ненецкий автономный округ 39
- Республика Тыва 39
- Еврейская автономная область 35
- Белгородская область 30
- Пензенская область 29
- Рязанская область 27
- Камчатский край 22
- Республика Марий Эл 16
- Магаданская область 12
- Чукотский автономный округ 11
- Республика Алтай 10
- Ненецкий автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 561 978.