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07.11.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 39 165 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
В России за сутки подтвердили 39 165 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,1% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 4975
  • 2 Московская область 3297
  • 3 Санкт-Петербург 2551
  • 4 Самарская область 1695
  • 5 Воронежская область 796
  • 6 Нижегородская область 790
  • 7 Республика Крым 783
  • 8 Свердловская область 737
  • 9 Красноярский край 721
  • 10 Пермский край 710
  • 11 Республика Башкортостан 665
  • 12 Ростовская область 647
  • 13 Саратовская область 644
  • 14 Смоленская область 597
  • 15 Омская область 581
  • 16 Челябинская область 560
  • 17 Ульяновская область 545
  • 18 Иркутская область 541
  • 19 Брянская область 522
  • 20 Алтайский край 510
  • 21 Хабаровский край 496
  • 22 Ставропольский край 490
  • 23 Архангельская область 469
  • 24 Волгоградская область 461
  • 25 Ленинградская область 409
  • 26 Липецкая область 407
  • 27 Оренбургская область 406
  • 28 Республика Коми 397
  • 29 Тверская область 397
  • 30 Вологодская область 396
  • 31 Калининградская область 392
  • 32 Пензенская область 391
  • 33 Удмуртская Республика 390
  • 34 Новосибирская область 385
  • 35 Забайкальский край 369
  • 36 Севастополь 354
  • 37 Курская область 351
  • 38 Тюменская область 348
  • 39 Орловская область 346
  • 40 Приморский край 346
  • 41 Белгородская область 340
  • 42 Кемеровская область 326
  • 43 Владимирская область 324
  • 44 Краснодарский край 313
  • 45 Новгородская область 293
  • 46 Псковская область 292
  • 47 Республика Саха (Якутия) 292
  • 48 Ярославская область 279
  • 49 Томская область 274
  • 50 Тульская область 272
  • 51 Республика Карелия 271
  • 52 Кировская область 262
  • 53 Астраханская область 260
  • 54 Мурманская область 259
  • 55 Ханты-Мансийский автономный округ 258
  • 56 Рязанская область 242
  • 57 Республика Хакасия 230
  • 58 Ивановская область 228
  • 59 Республика Татарстан 228
  • 60 Курганская область 217
  • 61 Костромская область 207
  • 62 Калужская область 207
  • 63 Республика Бурятия 206
  • 64 Тамбовская область 206
  • 65 Амурская область 203
  • 66 Республика Чувашия 180
  • 67 Республика Мордовия 167
  • 68 Республика Дагестан 164
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 146
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 135
  • 71 Республика Марий Эл 127
  • 72 Чеченская Республика 116
  • 73 Сахалинская область 106
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 105
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 86
  • 76 Республика Адыгея 82
  • 77 Республика Ингушетия 81
  • 78 Республика Тыва 70
  • 79 Камчатский край 47
  • 80 Республика Калмыкия 46
  • 81 Еврейская автономная область 44
  • 82 Республика Алтай 43
  • 83 Магаданская область 32
  • 84 Чукотский автономный округ 18
  • 85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 795 095 случаев (+0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,14%
  • 2. Республика Алтай 0,18%
  • 3. Камчатский край 0,22%
За последние сутки подтверждено 1 179 смертей
  • Москва 96
  • Санкт-Петербург 83
  • Московская область 56
  • Краснодарский край 45
  • Ставропольский край 44
  • Нижегородская область 39
  • Пермский край 36
  • Волгоградская область 32
  • Красноярский край 30
  • Ростовская область 29
  • Саратовская область 29
  • Челябинская область 29
  • Воронежская область 28
  • Иркутская область 28
  • Свердловская область 27
  • Алтайский край 26
  • Республика Башкортостан 23
  • Пензенская область 22
  • Самарская область 22
  • Рязанская область 20
  • Республика Чувашия 20
  • Оренбургская область 20
  • Республика Крым 19
  • Тюменская область 17
  • Тульская область 15
  • Севастополь 14
  • Удмуртская Республика 14
  • Ханты-Мансийский автономный округ 14
  • Липецкая область 13
  • Новосибирская область 13
  • Омская область 12
  • Брянская область 11
  • Владимирская область 11
  • Астраханская область 10
  • Смоленская область 9
  • Тверская область 9
  • Калининградская область 9
  • Мурманская область 9
  • Карачаево-Черкесская Республика 9
  • Республика Татарстан 9
  • Тамбовская область 8
  • Вологодская область 8
  • Кабардино-Балкарская Республика 8
  • Ивановская область 7
  • Курская область 7
  • Псковская область 7
  • Республика Мордовия 7
  • Республика Саха (Якутия) 7
  • Забайкальский край 7
  • Калужская область 6
  • Костромская область 6
  • Орловская область 6
  • Ярославская область 6
  • Ленинградская область 6
  • Ульяновская область 6
  • Белгородская область 5
  • Республика Хакасия 5
  • Приморский край 5
  • Республика Карелия 4
  • Новгородская область 4
  • Республика Адыгея 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Кемеровская область 4
  • Томская область 4
  • Республика Бурятия 4
  • Хабаровский край 4
  • Еврейская автономная область 4
  • Республика Калмыкия 3
  • Кировская область 3
  • Амурская область 3
  • Сахалинская область 3
  • Республика Дагестан 2
  • Чеченская Республика 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Тыва 2
  • Магаданская область 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Курганская область 1
  • Камчатский край 1

За весь период по России умерло 246 814 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 806 человек
  • Москва 5238
  • Московская область 3056
  • Санкт-Петербург 1357
  • Самарская область 956
  • Республика Крым 713
  • Красноярский край 682
  • Республика Башкортостан 658
  • Ростовская область 587
  • Свердловская область 518
  • Пермский край 507
  • Республика Саха (Якутия) 502
  • Севастополь 479
  • Тверская область 455
  • Липецкая область 438
  • Брянская область 437
  • Омская область 410
  • Астраханская область 404
  • Удмуртская Республика 378
  • Ленинградская область 373
  • Нижегородская область 341
  • Калининградская область 333
  • Ульяновская область 320
  • Волгоградская область 308
  • Алтайский край 307
  • Псковская область 298
  • Вологодская область 283
  • Оренбургская область 278
  • Тульская область 272
  • Республика Карелия 269
  • Саратовская область 266
  • Кемеровская область 257
  • Республика Бурятия 250
  • Хабаровский край 248
  • Мурманская область 238
  • Забайкальский край 221
  • Приморский край 213
  • Челябинская область 202
  • Курская область 195
  • Архангельская область 186
  • Ханты-Мансийский автономный округ 181
  • Республика Чувашия 163
  • Тамбовская область 151
  • Смоленская область 149
  • Республика Дагестан 149
  • Воронежская область 135
  • Ставропольский край 132
  • Калужская область 128
  • Кировская область 127
  • Республика Мордовия 125
  • Ивановская область 114
  • Кабардино-Балкарская Республика 103
  • Чеченская Республика 103
  • Костромская область 98
  • Тюменская область 98
  • Иркутская область 95
  • Амурская область 91
  • Новгородская область 87
  • Новосибирская область 83
  • Карачаево-Черкесская Республика 74
  • Сахалинская область 68
  • Ярославская область 65
  • Краснодарский край 65
  • Республика Ингушетия 65
  • Курганская область 65
  • Республика Калмыкия 54
  • Республика Северная Осетия - Алания 53
  • Томская область 49
  • Республика Адыгея 48
  • Республика Татарстан 48
  • Владимирская область 47
  • Орловская область 45
  • Республика Хакасия 40
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 39
  • Республика Тыва 39
  • Еврейская автономная область 35
  • Белгородская область 30
  • Пензенская область 29
  • Рязанская область 27
  • Камчатский край 22
  • Республика Марий Эл 16
  • Магаданская область 12
  • Чукотский автономный округ 11
  • Республика Алтай 10
  • Ненецкий автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 561 978.

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