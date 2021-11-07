За сутки в России подтверждено 39 165 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России за сутки подтвердили 39 165 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,1% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 4975

2 Московская область 3297

3 Санкт-Петербург 2551

4 Самарская область 1695

5 Воронежская область 796

6 Нижегородская область 790

7 Республика Крым 783

8 Свердловская область 737

9 Красноярский край 721

10 Пермский край 710

11 Республика Башкортостан 665

12 Ростовская область 647

13 Саратовская область 644

14 Смоленская область 597

15 Омская область 581

16 Челябинская область 560

17 Ульяновская область 545

18 Иркутская область 541

19 Брянская область 522

20 Алтайский край 510

21 Хабаровский край 496

22 Ставропольский край 490

23 Архангельская область 469

24 Волгоградская область 461

25 Ленинградская область 409

26 Липецкая область 407

27 Оренбургская область 406

28 Республика Коми 397

29 Тверская область 397

30 Вологодская область 396

31 Калининградская область 392

32 Пензенская область 391

33 Удмуртская Республика 390

34 Новосибирская область 385

35 Забайкальский край 369

36 Севастополь 354

37 Курская область 351

38 Тюменская область 348

39 Орловская область 346

40 Приморский край 346

41 Белгородская область 340

42 Кемеровская область 326

43 Владимирская область 324

44 Краснодарский край 313

45 Новгородская область 293

46 Псковская область 292

47 Республика Саха (Якутия) 292

48 Ярославская область 279

49 Томская область 274

50 Тульская область 272

51 Республика Карелия 271

52 Кировская область 262

53 Астраханская область 260

54 Мурманская область 259

55 Ханты-Мансийский автономный округ 258

56 Рязанская область 242

57 Республика Хакасия 230

58 Ивановская область 228

59 Республика Татарстан 228

60 Курганская область 217

61 Костромская область 207

62 Калужская область 207

63 Республика Бурятия 206

64 Тамбовская область 206

65 Амурская область 203

66 Республика Чувашия 180

67 Республика Мордовия 167

68 Республика Дагестан 164

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 146

70 Кабардино-Балкарская Республика 135

71 Республика Марий Эл 127

72 Чеченская Республика 116

73 Сахалинская область 106

74 Республика Северная Осетия-Алания 105

75 Карачаево-Черкесская Республика 86

76 Республика Адыгея 82

77 Республика Ингушетия 81

78 Республика Тыва 70

79 Камчатский край 47

80 Республика Калмыкия 46

81 Еврейская автономная область 44

82 Республика Алтай 43

83 Магаданская область 32

84 Чукотский автономный округ 18

85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 795 095 случаев (+0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,14%

2. Республика Алтай 0,18%

3. Камчатский край 0,22% За последние сутки подтверждено 1 179 смертей Москва 96

Санкт-Петербург 83

Московская область 56

Краснодарский край 45

Ставропольский край 44

Нижегородская область 39

Пермский край 36

Волгоградская область 32

Красноярский край 30

Ростовская область 29

Саратовская область 29

Челябинская область 29

Воронежская область 28

Иркутская область 28

Свердловская область 27

Алтайский край 26

Республика Башкортостан 23

Пензенская область 22

Самарская область 22

Рязанская область 20

Республика Чувашия 20

Оренбургская область 20

Республика Крым 19

Тюменская область 17

Тульская область 15

Севастополь 14

Удмуртская Республика 14

Ханты-Мансийский автономный округ 14

Липецкая область 13

Новосибирская область 13

Омская область 12

Брянская область 11

Владимирская область 11

Астраханская область 10

Смоленская область 9

Тверская область 9

Калининградская область 9

Мурманская область 9

Карачаево-Черкесская Республика 9

Республика Татарстан 9

Тамбовская область 8

Вологодская область 8

Кабардино-Балкарская Республика 8

Ивановская область 7

Курская область 7

Псковская область 7

Республика Мордовия 7

Республика Саха (Якутия) 7

Забайкальский край 7

Калужская область 6

Костромская область 6

Орловская область 6

Ярославская область 6

Ленинградская область 6

Ульяновская область 6

Белгородская область 5

Республика Хакасия 5

Приморский край 5

Республика Карелия 4

Новгородская область 4

Республика Адыгея 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Кемеровская область 4

Томская область 4

Республика Бурятия 4

Хабаровский край 4

Еврейская автономная область 4

Республика Калмыкия 3

Кировская область 3

Амурская область 3

Сахалинская область 3

Республика Дагестан 2

Чеченская Республика 2

Республика Алтай 2

Республика Тыва 2

Магаданская область 2

Республика Северная Осетия - Алания 1

Курганская область 1

Камчатский край 1 За весь период по России умерло 246 814 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 806 человек Москва 5238

Московская область 3056

Санкт-Петербург 1357

Самарская область 956

Республика Крым 713

Красноярский край 682

Республика Башкортостан 658

Ростовская область 587

Свердловская область 518

Пермский край 507

Республика Саха (Якутия) 502

Севастополь 479

Тверская область 455

Липецкая область 438

Брянская область 437

Омская область 410

Астраханская область 404

Удмуртская Республика 378

Ленинградская область 373

Нижегородская область 341

Калининградская область 333

Ульяновская область 320

Волгоградская область 308

Алтайский край 307

Псковская область 298

Вологодская область 283

Оренбургская область 278

Тульская область 272

Республика Карелия 269

Саратовская область 266

Кемеровская область 257

Республика Бурятия 250

Хабаровский край 248

Мурманская область 238

Забайкальский край 221

Приморский край 213

Челябинская область 202

Курская область 195

Архангельская область 186

Ханты-Мансийский автономный округ 181

Республика Чувашия 163

Тамбовская область 151

Смоленская область 149

Республика Дагестан 149

Воронежская область 135

Ставропольский край 132

Калужская область 128

Кировская область 127

Республика Мордовия 125

Ивановская область 114

Кабардино-Балкарская Республика 103

Чеченская Республика 103

Костромская область 98

Тюменская область 98

Иркутская область 95

Амурская область 91

Новгородская область 87

Новосибирская область 83

Карачаево-Черкесская Республика 74

Сахалинская область 68

Ярославская область 65

Краснодарский край 65

Республика Ингушетия 65

Курганская область 65

Республика Калмыкия 54

Республика Северная Осетия - Алания 53

Томская область 49

Республика Адыгея 48

Республика Татарстан 48

Владимирская область 47

Орловская область 45

Республика Хакасия 40

Ямало-Ненецкий автономный округ 39

Республика Тыва 39

Еврейская автономная область 35

Белгородская область 30

Пензенская область 29

Рязанская область 27

Камчатский край 22

Республика Марий Эл 16

Магаданская область 12

Чукотский автономный округ 11

Республика Алтай 10

Ненецкий автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 561 978. Мурашко: Экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится