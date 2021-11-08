11 премьер недели по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 ноября

Ноябрь продолжает радовать премьерными проектами, которые можно смотреть сейчас, а можно и отложить - ценности они со временем не потеряют. Канал "Россия 1" выпускает долгожданную "Седьмую симфонию". Первый канал "отвечает" сериалом "Воскресенский", в котором герой Юрия Колокольникова в некотором роде наследник Шерлока Холмса - только врач по профессии. Проект дождался своего часа - долго готовился к выходу. Также на неделе телеканалы и веб-ресурсы отмечают юбилей Федора Михайловича Достоевского. А для тех, кому хочется посмеяться над собой и другими, - новинка - первый сериал "Квартета И", поставленный по одноименному спектаклю "В Бореньке чего-то нет". Немного подробнее об этих и других проектах в нашем гиде по премьерам недели.

1. Сериал "Воскресенский". Первый канал, 8-11 ноября, 21.30. Время и место действия исторического детектива - Санкт-Петербург, 1912 год. Каждый раз, когда столичная полиция не может справиться с очередным запутанным убийством, на помощь зовут светило хирургии - 40-летнего профессора медицины, Аркадия Гавриловича Воскресенского. Дела, которые расследуют Воскресенский и его помощник, врач Иван Фогель - самые необъяснимые. Однако, Воскресенский доказывает, что за всеми этими преступлениями стоят вполне реальные убийцы. В ролях - Юрий Колокольников, Максим Лагашкин, Антон Хабаров, Вильма Кутавичюте и другие.

2. Сериал "Седьмая симфония". "Россия 1", 8 ноября, 21:20. Ленинград. Весна 1942 года. После первой блокадной зимы дирижер Большого симфонического оркестра радиокомитета получает важное правительственное задание - исполнить в осажденном городе Седьмую симфонию Шостаковича. Это кажется невозможным - от оркестра осталось несколько музыкантов: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести. Но концерт должен состояться и прогреметь на весь мир, чтобы и друзья, и враги услышали: "Ленинград жив!". В помощь руководителю оркестра Карлу Элиасбергу (Алексей Гуськов) откомандирован сотрудник НКВД Анатолий Серегин (Алексей Кравченко). Режиссер Александр Котт. В ролях - Елизавета Боярская, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Дарья Коныжева, Лидия Вележева, Тимофей Трибунцев и другие.

3. Фильмы и программы к юбилею Федора Михайловича Достоевского. 11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения писателя-классика. На "России К", 8 - 11 ноября в 22:25 - "Евангелие Достоевского" - авторский проект митрополита Илариона (Алфеева). Цикл, созданный на основе одноименной книги митрополита, состоит из четырех объемных сюжетов, соответствующих периодам создания главных произведений писателя - романов "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Братья Карамазовы". 9 и 14 ноября в 14:15 на канале программа "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. А 12 ноября в 20.40 - художественный фильм "Идиот". Первый канал к крупной дате, связанной с писателем, повторяет документальный фильм "Между адом и раем". Эфир - 11 ноября в 00:00.

4. Шоу "Кабаре "Черный кот". "ТВ Центр", 12 ноября, 23:10. Ведущие Анна Ардова и Алексей Колган. Кабаре "Черный кот" - место встречи творческих людей: артистов, музыкантов, шоуменов, поэтов... Гости - художники, богема, кумиры и небожители. Посетители первой программы - Борис Щербаков, Александр Иншаков, Алиса Мон, Эдгард Запашный, братья Сафроновы и другие.

5. Программа "Простые секреты". На НТВ, 12 ноября в 08.25. Популярная певица и телеведущая Альбина Джанабаева вместе с приглашенными звездами и экспертами - стилистами, визажистами, бьюти-блогерами - будут обсуждать вопросы здоровья и красоты. Создадут новые образы героиням, раскроют многие секреты, в том числе - как дольше сохранить молодость. Обещают, что новое шоу поможет девушкам и женщинам чувствовать себя молодыми, красивыми, здоровыми и счастливыми.

6. Сериал "Морские дьяволы. Дальние рубежи". Новый сезон. НТВ, 12 ноября в 18.25. В этом сезоне российскому контртеррористическому центру (КТЦ) предстоит противостоять международному информационно-исследовательскому центру "Пандора", статус которого лишь прикрытие, под которым влиятельные западные спецслужбы ведут борьбу против России в информационной, политической, экономической и международной сферах. В этой борьбе КТЦ, руководят которым Булатов и Пригов, - противник, владеющий всеми современными технологиями борьбы.

Именно они ставят перед Бизоном новую задачу - переформировать "Нерпов" в "Акул" и собрать новых бойцов, способных выполнять сложные боевые задачи. В ролях: Олег Чернов, Дарья Юргенс, Иван Паршин, Антон Гуляев, Борис Чистяков, Олег Пак и другие.

Фото: НТВ

7. Шоу "Большой мюзикл". "Россия-Культура" 13 ноября в 20:00. Во втором выпуске - "Знакомство" - конкурсанты стараются заявить о себе, завоевать симпатию телезрителей и членов жюри, в составе которого народная артистка России Лариса Долина, режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев, российская и грузинская певица Теона Контридзе, режиссер, певец, танцовщик Януш Юзефович. Ведущие ‒ Мария Ситтель и Сергей Епишев. Телезрители услышат песни из мюзиклов: "Метро", "Человек из Ламанчи", "Аладдин", "Отверженные", "Стармания" и других. Номера создавали художественный руководитель и режиссер Алексей Франдетти, режиссеры Игорь Теплов и Анна Шевчук, музыкальные руководители и дирижеры Евгений Загот, Петр Востоков, Сергей Дурыгин, Андрей Алексеев, художник по костюмам Виктория Севрюкова, хореографы Софья Гайдукова и Светлана Хоружина, преподаватель по вокалу Асет Самраилова.

Фото: Пресс-служба ТК "Россия К"

8. Сериал "Родком". Второй сезон. На СТС, 8 ноября в 19:00. По сюжету новых серий Сергей Шмелев (Виктор Хориняк) становится главой родительского комитета, заменив свою девушку и в прошлом одноклассницу Свету Суркову (Ольга Лерман). Теперь она занимает место классного руководителя, а ее мать - пост нового директора школы. Правда, Анна Петровна уверена, что простой работяга не пара ее интеллигентной и образованной дочери. Особенно когда рядом обеспеченный и хорошо воспитанный Влад (Павел Савинков). В продолжении сериала к актерскому составу также присоединилась Ольга Кабо, которая сыграла директора школы Анну Петровну. А еще появился н новый персонаж - парень одной из школьниц - в исполнении 16-летнего Вани Дмитриенко. Зрители увидят известного музыканта и блогера в непривычном для него образе - с дредами и татуировкой на лице.

9. Сериал "В Бореньке чего-то нет". На START 11 ноября. В этот день подписчикам видеосервиса будут доступны два эпизода. В основе сюжета классическая история создания кинофильма в условиях творческого кризиса режиссера. Действие разворачивается во время "шапки" (так в кино называют банкет после окончания съемок). Именно в этот вечер члены съемочной группы выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над картиной. Быстротечные романы и интрижки подходят к концу, споры затухают, а режиссер размышляет, удалось ли ему после сериалов про бандитов и ментов создать что-то "настоящее" - кино про самого себя и наше время. Помимо Максима Виторгана, который сыграл режиссера, к своим ролям, уже неоднократно исполненным на сцене, вернутся все звезды "Квартета И": Ростислав Хаит играет директора картины Бориса Наумовича, Леонид Барац и Александр Демидов - сценаристов Кирилла и Гришу, которым никак не удается поделить одну женщину, а Камиль Ларин - актера Олега, который спасает фильм, заменив ушедшего в запой артиста Калмыкова (Павел Майков). Также в сериале снялись Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Анастасия Уколова, Юлия Топольницкая, Полина Ауг, Михаил Полицеймако и другие. Режиссер - Никита Власов.

10. Сериал "Полярный". Второй сезон. ТНТ, 8 ноября в 20.00. Комедийный сериал с Михаилом Пореченковым в роли Вити Мясника, бывшего бандита из девяностых, который начал новую мирную жизнь в городке Полярный на краю России и навел в нем порядок. В продолжении Витю и других жителей городка ждут новые проблемы, которые подкидывает им российская действительность. После событий первого сезона Витя Мясник закрепился и обжился в Полярном: он заставил местного мэра быть самым честным чиновником страны, приструнил местных хулиганов, построил себе новую ферму и готовится сделать предложение Полине. Но мечты о спокойной семейной жизни придется отложить: в городок приезжает кризис-менеджер Раиса Борисовна с поручением организовать неподалеку от дома Мясника строительство мусорного полигона. На стороне Раисы - административный ресурс, на стороне Вити - правда и справедливость.

11. Не забываем о кино. Премьера художественного фильма "Арахисовый сокол", главные роли в котором сыграли Дакота Джонсон и Шайа Лабаф - на Первом канале 13 ноября, 23.20. 22-летний Зак с синдромом Дауна живет в доме престарелых в Северной Каролине, где за ним присматривает социальный работник Элеонор. Молодой человек мечтает стать профессиональным рестлером и заниматься в школе своего кумира - Соленого Реднека. Однажды ночью Зак чуть-чуть приближается к своей цели, сбежав из приюта и спрятавшись в маленькой рыбацкой лодке. Так он знакомится с хозяином судна - харизматичным браконьером Тайлером. У Тайлера свои резоны немедленно покинуть эти недружелюбные края, и они вместе с Заком отправляются в путь... Документальный фильм "Дэниел Дэй-Льюис" - на Первом канале 12 ноября в 00.20. Рассказывает об актере, трехкратном обладателе премии "Оскар".