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75-летний актер Талашко уволился из вуза после обвинений в харассменте

Новости
    08.11.2021, 23:57
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Известный советский и украинский актёр Владимир Талашко уволился по собственному желанию из Киевского национального университета театра, кино и телевидения после обвинений в изнасиловании и домогательствах.

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
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Об этом написала в своём Facebook молодая украинская актриса Виктория Муштей, выразившая надежду на то, что это будет "примером другим педагогам злоупотребляющим своей властью", хотя группа расследования в университете демонстрировала явное "желание затянуть процесс и по-тихому замять вопрос". В комментариях можно увидеть как радостные возгласы в связи с "прецедентом официального расследования харассмента в творческом вузе и успешной его развязкой", так и недовольство сторонников Талашко, негодующих в связи с тем, что решения суда в его отношении нет, а уволить вынудили.

В августе несколько бывших студенток вуза обвинили Талашко в домогательствах, а в сентябре против него было выдвинуто обвинение в изнасиловании несовершеннолетней. Актёр и преподаватель всё отрицал.

75-летний Талашко - заслуженный артист УССР, народный артист Украины. В кино начал сниматься в 1969-м, всего в его фильмографии свыше полусотни картин. Среди них: "В бой идут одни старики", "Как закалялась сталь", "Русь изначальная", "Овод", "Рождённая революцией", "Батальоны просят огня" и многие другие известные ленты.

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