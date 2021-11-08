Аналитик объяснил, почему рубль слабеет в конце года

Валюта традиционно подрастает к новогодним праздникам, а рубль несколько слабеет, и для этого есть вполне понятные причины, рассказал аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.

Так, во время длительных новогодних выходных увеличивается потребление, что ведет к повышенному спросу на валюту для зарубежных закупок. Кроме того, на конец года приходится пик выплат по внешним долгам и заканчивается финансовый год у компаний, что тоже ведет к некоторому ослаблению рубля из-за роста спроса на валюту. Как считает Маслов, вера людей в ослабление рубля тоже имеет значение для курса, но в меньшей степени.

По мнению аналитика, постоянно следить за курсом стоит только тем, кто имеет большой оборот средств или планирует крупные покупки - для подавляющего большинства потребителей колебания в 1% никакой роли не играют.

"Хранить сбережения лучше в "защитных валютах", таких как доллар, евро, фунт, иена или франк", - посоветовал Маслов в беседе с агентством "Прайм".