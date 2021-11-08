Новые артефакты подняты с места находки антикитерского механизма

В Греции подводные археологи завершили очередной цикл исследований на месте кораблекрушения в районе острова Антикитера. Оно прославилось тем, что более столетия назад там был обнаружен так называемый антикитерский механизм, признанный "первым компьютером" на Земле.

Как сообщает Министерство культуры Греции, последние исследования были проведены в октябре 2021 года в рамках нового пятилетнего проекта, курируемого Швейцарской школой археологии.

Цель миссии заключается в детальном анализе места древнего кораблекрушения близ побережья Антикитеры. Именно здесь в начале прошлого столетия ныряльщики обнаружили таинственный прибор возрастом около 2000 лет, который известен как антикитерский механизм.

Он считается самым древним "компьютером", при помощи которого можно было производить математические и астрономические вычисления. Хотя поиски продолжаются уже более столетия, до сих пор найдены не все детали этого механизма. Вот и члены очередной исследовательской миссии основной акцент делают на поиске недостающих деталей. Ведь это позволит лучше понять предназначение самого аникитерского механизма.

Впрочем, пока этих деталей найти не удалось. Археологи говорят, большая часть затонувшего еще в первом веке до нашей эры корабля находится под толстым слоем ила, поэтому пока добраться до трюмов с грузом не удается.

Самой важной находкой октябрьских погружений стала часть мраморной статуи, застрявшая под тяжелым подводным валуном. Первоначальный анализ и документирование этого артефакта проводились методом полевой фотограмметрии, то есть археологи при помощи специальной камеры фотографировали его под разными углами и при разном освещении.

Кроме того, в ходе исследования были обнаружены некоторые мелкие деревянные и медные структурные элементы затонувшего корабля. Также археологи подняли со дна фрагменты керамики, изучение которых даст экспертам ценную информацию для датировки и состава груза.

Еще одной задачей, которую решает новая миссия, является создание полной фотограмметрической трехмерной модели затонувшего корабля в высоком разрешении. Такое картирование позволит провести гораздо более точный анализ распределения находок на дне. Это даст более точное представление о том, как именно затонул корабль в первом веке до рождения Христа.

К слову, стартовая пятилетняя миссия проводилась в период с 2014 по 2019 годы. В ее рамках со дна было поднято немало артефактов, и это несмотря на то, что с момента обнаружения места кораблекрушения в 1900-х годах и так было найдено множество предметов. Прошедшие исследования показали, что научное сообщество находится на грани обнаружения новых важных археологических свидетельств, которые помогут найти ответы на множество вопросов об этой таинственной катастрофе. Последовательная интеграция новых и старых находок в единую модель приведет к полной документации кораблекрушения, считают ученые.

Что касается антикитерского механизма, то это механическое устройство было поднято с затонувшего судна в 1901 году. Оно датируется приблизительно второй половиной II века до нашей эры. В настоящий момент этот "компьютер древности" хранится в Национальном археологическом музее в Афинах.

Известно, что он состоял не менее чем из 30 бронзовых шестерен, помещенных в прямоугольном деревянном корпусе. Передняя и задняя панели были бронзовыми. На них размещались циферблаты со стрелками, которые были защищены специальными пластинами. Согласно современным представлениям, антикитерский механизм использовался для расчета движения небесных тел и позволял узнать дату 42-х астрономических событий.