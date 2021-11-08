Атомная бомба внутри организма: Названы самые опасные болезни при COVID

Коронавирус представляет особую опасность для людей, имеющих некоторые заболевания, особенно если они вызывают преждевременное "старение" легких", рассказал профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак.

Как пояснил Бабак, коронавирус в первую очередь поражает легкие и самым опасным сочетанием являются заболевания, вызывающие процессы "старения" в тканях легких. Это идиопатических легочный фиброз и хроническая обструктивная болезнь. Оба заболевания чаще всего связаны с курением и вызывают изменения тканей легких.

"Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека", - говорит пульмонолог в беседе с радио "Sputnik".

Для снижения рисков он посоветовал поставить прививку от коронавируса и бросить курить - после отказа от вредной привычки легкие начинают восстанавливаться. Чем меньше "стаж" курения, тем лучше проходит восстановление, и тем ниже риски развития заболеваний, связанных с негативным воздействием табачного дыма.