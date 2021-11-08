Балканский фестиваль мультфильмов получит свое продолжение

Специальные показы классических и новых лент старейшей российской киностудии "Союзмультфильм" прошли этой осенью для жителей Сербии, Черногории и Хорватии в рамках Первого Балканского фестиваля мультфильмов. Приуроченный к 85-летнему юбилею легендарной "фабрики мультфильмов" цикл мероприятий проводился по инициативе Россотрудничества и "Российской газеты" при поддержке Посольств России в Хорватии, Сербии и Черногории.

Участники фестиваля в трех балканских странах, среди которых были как дети, так и взрослые, познакомились с новыми проектами "Союзмультфильма", выполненными в разных техниках и стилевых решениях. Так, зрителям был представлен 3D анимационный детектив "Тайны медовой долины", 2D-мультсериалы для дошкольного возраста "Зебра в клеточку" и "Оранжевая корова", кукольный - "Привередливая мышка", ироничный проект для подросткового возраста под названием "Приключения Пети и Волка". Особой частью программы стал полнометражный анимационный фильм "Гофманиада": работа над этой уникальной кукольной картиной режиссера Станислава Соколова продолжалась свыше 17 лет. Для камерной мультвселенной на основе произведений Эрнста Теодора Амадея Гофмана было создано свыше 100 оригинальных кукол и десятки декораций.

Кроме того, организаторы предложили гостям Балканского фестиваля вместе отпраздновать "День рождения Чебурашки": литературному прототипу знаменитого персонажа исполнилось в этом году 55 лет. К этой дате были приурочены показы классических лент режиссера Романа Качанова - "Крокодил Гена", "Чебурашка", а также короткометражной картины 2019 года "Чебурашка. Секрет праздника".

Цикл мероприятий стартовал в сентябре в городах Сербии, где показы прошли в конце сентября, спустя месяц - с 28 по 31 октября программу фестиваля смогли увидеть жители Хорватии, а 1-4 ноября - завершающие мероприятия состоялись в Черногории. Там открытие фестиваля прошло в Музыкальном центре Подгорицы. Перед собравшимися выступили: знаменитая черногорская певица, руководитель образовательного центра МЦЧ Сара Вуйошевич-Йованович, представитель Россотрудничества Алексей Фомин, атташе Посольства РФ в Черногории Игнат Белоусов, руководитель Русскоязычной диаспоры Черногории Александр Хргиан, продюсер фестиваля, обозреватель "Российской газеты" Сусанна Альперина, президент кампании "Балканский путник" Елена Зелинская и другие организаторы. Вели церемонию - руководитель Культурного центра Москвы в Подгорице Анастасия Врбица и сами дети. Выступающими было отмечено, что этим фестивалем открылась новая страница взаимоотношений между Россией и Черногорией. У жителей этой страны есть возможность узнать новое о России, стать к ней ближе, а, значит, лучше понять ее. Кстати, последняя встреча русскоязычной диаспоры тут проходила 7 марта 2020 года. То есть почти два года, в том числе и из-за пандемии, наши соотечественники не собирались вместе.

Все показы во всех странах прошли с полной заполняемостью залов, вызвав широкий резонанс, в том числе и в местных СМИ.

"Уверена, проведение фестиваля открыло новую страницу в истории межкультурных взаимоотношений России и стран Балканского полуострова, - сказала председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, - анимация благодаря своему универсальному киноязыку способна объединять не только страны, но и поколения, компании, различные стили и техники - в этом как раз и состоит глобальная миссия "Союзмультфильма" - студии с богатейшими историческими традициями, которые имеют при этом много общего с культурным кодом балканских стран".

По словам продюсера Первого Балканского фестиваля мультфильмов, обозревателя "Российской газеты" Сусанны Альпериной, успех проведенных мероприятий заложил основу для дальнейшего сотрудничества.

"Фестиваль был проведен на высоком уровне, его тематика стала точным "попаданием в аудиторию", плюс смешение классики и современных проектов позволило привлечь зрителей разных поколений, а "День рождения Чебурашки" и выставки детских рисунков создали теплую и трогательную атмосферу", - отметила продюсер.

Она также добавила, что благодаря полученному резонансу запросы на проведение фестиваля поступают и из других стран и государств, в связи с чем организаторы приступили к проработке возможных форматов на последующие годы.

"Мы предполагаем возможное не только географическое, но и тематическое, а также форматное расширение программы фестиваля в последующие годы, - рассказала Сусанна Альперина. - Он может включать в себя также творческие встречи с артистами, которые озвучивали героев мультфильмов, художниками, режиссерами, продюсерами проектов и образовательную программу".

Помимо этого, также планируется организовать в дополнение к мероприятию специальные показы фильмов Киностудии им. М. Горького. Тут особый интерес проявляется к документальным фильмам научно-популярного формата.